Emirates komt terug van beslissing

Emirates kondigde eerder deze week aan te tijdelijk te stoppen met vluchten naar de Verenigde Staten. De maatschappij draait die beslissing echter om.

Doordat het 5G-netwerk in de Verenigde Staten afgelopen woensdag uitgerold zou worden, namen meerdere maatschappijen maatregelen. Emirates liet weten vluchten naar Boston, Dallas, New York Newark, Houston, Orlando, Miami, Chicago, Seattle en San Francisco tijdelijk te annuleren. Alleen de route vanuit Dubai naar New York John F. Kennedy, Washington en Los Angeles werd in stand gehouden. Naast Emirates annuleerde Air India een aantal vluchten naar de VS. KLM besloot naar verluidt alleen andere type vliegtuigen in te zetten op bepaalde Amerikaanse bestemmingen.

Uitrol 5G-netwerk uitgesteld

Echter, telecomproviders AT&T en Verizon stelden de introductie van 5G uit. Daardoor hebben de Federal Aviation Administration (FAA) en Boeing ‘formele kennisgevingen’ uitgegeven waardoor de annuleringen van Emirates opgeheven worden. Naast de operaties met de Airbus A380 zet de maatschappij Boeing 777’s in op routes tussen de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Dat betekent dat vanaf 21 januari Emirates haar vluchten met de 777 naar Chicago, Dallas, Miami, New York Newark, Orlando en Seattle hervat. Dat geldt eveneens voor operaties naar Boston, Houston en San Francisco. De luchtvaartmaatschappij zette op deze routes 20 en 21 januari een A380 in. De routes Dubai-Los Angeles/New York John F. Kennedy/Washington worden echter niet gewijzigd.

Emirates zet op een aantal Amerikaanse bestemmingen een Boeing 777 in ©Remco de Wit

Emirates-topman maakt excuses

Tim Clark, President van Emirates, excuseert zich voor het ongemak. “Veiligheid heeft altijd onze topprioriteit en we zullen nooit op dit front gokken. We verwelkomen de laatste ontwikkeling die ons in staat stelt om essentiële vervoersverbindingen naar de VS te hervatten om reizigers en cargo partners van dienst te zijn. We zijn ons er echter ook van bewust dat dit een tijdelijk uitstel is en dat een langetermijnoplossing vereist is”, stelt hij in een verklaring. Clark geeft aan dat Emirates in nauw contact staat met vliegtuigfabrikanten omtrent vliegveiligheid.

De president prijst eveneens hoe Emirates op deze situatie anticipeerde. “We willen onze passagiers bedanken voor hun geduld en begrip, en onze waardering uitspreken voor onze teams en partners die de klok rond hebben gewerkt om de impact op reizigers te minimaliseren en ons te helpen snel weer aan de slag te gaan.”