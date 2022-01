Nederland stelt F-35’s beschikbaar voor luchtverdediging tegen Rusland

Nederland is van plan om twee F-35’s naar Oost-Europa te sturen om te helpen bij de luchtverdediging. In april en mei van dit jaar zullen de toestellen tijdelijk worden gestationeerd in NAVO-lidstaat Bulgarije. Dit schrijft minister Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer.

De toestellen zullen in Bulgarije QRA (Quick Reaction Alert)-taken gaan uitvoeren. De F-35’s zijn dan direct inzetbaar om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen. Naast de twee toestellen zal ook het ondersteunend personeel tijdelijk in worden gestationeerd in Bulgarije.

“Nederland staat stand-by om extra bij te dragen aan de versterking van de afschrikking door en de verdediging van de NAVO. Er is een zorgwekkende Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Ook gedraagt Rusland zich er steeds assertiever. De NAVO versterkt daarom de afschrikking en verdediging.”, stelt Defensie in een persbericht . Naast de twee F-35’s stelt Nederland ook een amfibisch transportschip en landgebonden eenheden beschikbaar.

Niet alleen NAVO-lidstaten in Oost-Europa, maar ook Scandinavische landen voelen de druk van Rusland. Zweden en Finland zijn beiden geen NAVO-lid. Toch nemen deze landen regelmatig deel aan NAVO-oefeningen. Zo hebben de Zweedse en Finse luchtmacht in het verleden deelgenomen aan de oefening ‘Frisian Flag‘ op de vliegbasis Leeuwarden. Nadat Russische landingsvaartuigen in de Oostzee in de buurt van het Zweedse eiland Gotland voeren, hebben de Zweedse én Finse defensie hun paraatheid opgevoerd. Zweden heeft nu meer troepen gestationeerd op Gotland.