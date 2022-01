Onderzoek ingesteld naar HOP Air France-vlucht

Piloten van een HOP Air France-vlucht begrepen vorig jaar bij een landing in Nantes een bericht verkeerd.

De Bombardier CRJ 1000, met registratie G-HMLD, was op 20 oktober onderweg vanuit Lyon Airport richting Nantes Atlantique Airport. Toen het toestel wilde oplijnen voor de landing gaf de luchtverkeersleiding toestemming om te dalen naar 3000 voet. De hoogtemeter zou dan op 1.002 komen te staan. Echter, de piloten zouden het bericht verkeerd gehoord hebben. In plaats van 1.002 aan te geven, zetten zij de hoogtemeter op 102. Dat is veel te laag. Ondanks dat corrigeerden de vliegers dit snel naar de gewenste stand en maakten uiteindelijk een veilige landing.

Onderzoek naar HOP Air France-vlucht

Het Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’avion civile (BEA) stelt een onderzoek in naar het incident. Het onderzoek is toegespitst op een vermeende fout van de piloten van het HOP Air France-toestel. Uit een analyse blijkt dat een Minimum Safe Altitude Warning (MSAW) is afgegaan toen de Bombardier CRJ 1000 de landingsbaan naderde. De piloten ontvangen zo’n waarschuwing wanneer de machine het risico loopt tegen de grond te vliegen. Uit het onderzoek moet blijken hoe dit incident zich heeft kunnen voordoen en wat eraan gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.

Miscommunicatie

Eerder dit jaar was er eveneens sprake van een miscommunicatie tussen de luchtverkeersleiding en de piloten. Vliegers van een Emirates Boeing 777-300 wilden opstijgen vanuit Dubai International Airport op weg naar Hyderabad (India). Mogelijk was de oorzaak van de miscommunicatie dat de piloten ‘cleared take-off runway 30R’ verstonden in plaats van ‘cleared to crossway 30R’. De vliegers konden het vliegtuig tijdig tot stilstand brengen en er vielen geen gewonden. De General Civil Aviation Authority (GCAA) doet onderzoek naar dit incident.