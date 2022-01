Business (?) Jet | Column Goof

Mijn ouwe dia’s zijn gescand! Wat een feest. Eentje van de Pilatus-fabriek. Ik weet niet meer wanneer, maar ooit liep ik daar rond. In Stanz, Zwitserland. Daar werden toen drie PC-12’s klaargemaakt voor de vliegende dokters in Australië.

Veelbetekenend: turboprops, geen jets. Niet het Nina-Brink-Model, u weet wel, met twee staalmotoren aan de staart. Business Jets zijn ergens anders voor. Business aviation. Ammehoela. Voor de deur van de Ebace (=de jaarlijkse beurs van die vliegtuigen) zie je meer limo’s en bimbo’s dan in een jaar PC-Hooftstraat. Gstaad en Las Vegas staan bovenaan de lijst van BJ-destinations. Verdere discussie onnodig.

Zakelijk is het sowieso een twijfelgeval, de business jet. Welke indruk maak je bij klanten? Toen ik in 1987 mijn eerste Mercedes C190 van de zaak kreeg (met 2% bijtelling) zag de ene helft van de klanten dat als een bewijs van het feit dat ik mijn vak verstond. De andere helft vond plotseling de rekeningen te hoog.

Business jets worden heus wel af en toe zakelijk ingezet. Toen de CEO’s van drie grote autobedrijven in Washington om subsidie kwamen vragen stelde Obama ze de vraag hoe ze gekomen waren. Antwoord: stilte. Obama kreeg prompt een brief van de burgemeester van Wichita (daar worden veel BJ’s gemaakt) of hij wilde ophouden één van de weinige succesvolle Amerikaanse bedrijfstakken kapot te maken.

De enige echt zinvolle inzet waar ik ooit van gehoord heb was die van het management van Holiday Inn Hotels. Dat verplaatst zich per PC-12 dag-in-dag-uit over de gehele USA. Zo konden de CEO’s elke dag vijf hotels persoonlijk bezoeken.

De inzet van een PC-12 is veelbetekenend: het toestel kan landen op korte baantjes, dicht bij de eindbestemming. Seppe in plaats van Schiphol, zeg maar. En de PC-12 heeft bijzonder weinig blingbling. De uitstraling van een werkpaard; geen luxepaard. Beetje merkwaardig ding ook, om te zien. Met een propeller! Weinig status. In Amerika noemen ze ‘m ook wel de Platypus, = vogelbekdier. En verdraaid, hij hééft er wat van weg!

Ik heb de familie Fransen, al sinds jaar-en-dag dé aanbieders van de PC-12 in Nederland, al jaren geleden voor nop een slogan aangeboden: DE TURBOPROP MAAKT WAAR WAT DE BUSINESS JET BELOOFT. Maar ze gebruiken ‘m tot nu toe niet.

Ach, de business jet. Gouden Koets van onze tijd. Ik denk wel eens na over dingen waar de mensen zich over honderd jaar mateloos over zullen verwonderen. Zoals we ons nu niet meer kunnen voorstellen dat Lodewijk de Veertiende openlijk in een hoek van de kamer zijn behoefte deed. En men in familieverband naar een onthoofding ging kijken.

Zo zal men zich over pakweg vijftig jaar niet meer kunnen indenken dat we vroeger andere dieren opaten. Dat we ons fanatiek bleven voortplanten terwijl we al met negen miljard mensen op aarde waren. En dat sommige mensen zich voor de pret privé verplaatsten in vervoermiddelen van twintig miljoen dollar, terwijl anderen nog van honger omkwamen.

Goof Bakker

Additional facts…

Proeflezer Ruud V.: “Ooit een PC-12 VFR op de hand van Genève naar Stanz gevlogen (en met wat hulp IFR terug).”

Proeflezer Marcel M. haalt bij de Onbegrijpelijke Feiten zijn slogan aan over de bioindustie: “ZIJ DE SALAMI, WIJ DE STRONT.”

Proeflezer Jaap: “Ik verbaas me over jouw gave om het poepen in een hoek van de kamer, het samen gezellig naar een onthoofding kijken en het ongebreideld kinderen maken in een kritisch stuk over business jets weet te krijgen.”

Auteur Goof: “De bijtelling was destijds 2%, maar die mocht weer verrekend worden met het bedrag dat je zelf wenste bij te betalen. In feite dus nul, met wat rekenwerk. Opties mochten ook weer afgetrokken worden, meen ik. Slim van de overheid om het op die manier in te masseren, om tien jaar later de leaserijder enorm aan te pakken, toen het systeem eenmaal bestond.”

Auteur Goof: “Slogans! Vroeger werd ik er riant voor betaald, nu strooi ik ze voor nop in het rond. Bert van de Bunte bood ik ooit RECLAME WAAR U VAN OPKIJKT, aan. Voor zijn luchtreclamebedrijf. Mijn vrienden bij E-Flight: DE LEERLING IS EERDER UITGEPUT DAN DE BATTERIJ. Geen van beiden gebruiken ze ‘m. Geeft niet.” Waarop Proeflezer Jaap weer antwoordt: “Ik kan me voorstellen dat E-Flight jouw slogan niet gebruikt: ze horen waarschijnlijk niet graag dat hun leerlingen uitgeput raken. Maar wel een mooie vondst.”

Auteur Goof houdt trouwens een lijst bij van ‘dingen die je je niet meer voor kunt stellen’. Wellicht hebt u er ook nog wat.

Ik vind dit soort dingen fascinerend. Het is niet dom, het is een gebrek aan voorstellingsvermogen. Sommige mensen kunnen de hartslag van de geschiedenis gewoon niet horen of voelen.

In die tijd…

… kon je nog leeuwen en tijgers in het circus zien.

… hadden alle mannen schouderlang haar.

… konden alleen mannen in het leger gaan, en tanks rijden en straaljagers vliegen.

… had je nog tientallen verschillende mensenrassen, die mekaar met grote regelmaat tot slaaf maakten, willekeurig opknoopten of zelfs met miljoenen tegelijk uitroeiden.

… gingen mensen met de komst van de social media mekaar allemaal feliciteren met de meest onbenullige dingen, hetgeen een storm van ongewenste boodschappen veroorzaakte.

… zaten voorname mensen als Lodewijk de Veertiende gewoon te poepen in het openbaar.

… dansten blanke mensen op 5 december verkleed als negers door de straten, en stelden zich enorm aan om kinderen aan het lachen te maken.

… stonden er berichten in de krant als ‘gelukkig raakten bij het ongeluk geen personen uit de betere kringen gewond.’

… was het ondenkbaar dat iemand in het openbaar het woord ‘kut’ gebruikte

… zat iedereen vrolijk te paffen in het vliegtuig, elke stoel had een asbakje.

… kregen kinderen tot achttien jaar uren per week les in rekenen en wiskunde, waar ze verreweg het grootste deel in zijn of haar leven nimmer iets mee zou doen

… gingen alle mannen elke twee maanden naar de kapper.

… werden homo’s aan een paal gebonden en doodgeslagen.

… aten de mensen nog andere dieren op, waardoor de vreselijkste epidemieën uitbraken, waardoor soms een kwart van de wereldbevolking uitgeroeid werd, en de economie tientallen jaren in diepe malaise verkeerde.

… konden mensen die dodelijke ongelukken veroorzaakten door dronkenschap of krankzinnig hard rijden een jaar later gewoon weer achter het stuur plaatsnemen.

… schudden mensen elkaar tientallen keren per dag de hand, waardoor griep, verkoudheid en ernstiger ziekten razendsnel verspreid werden; soms kreeg je een natte hand van iemand die net naar toilet geweest was!

… staken de mensen nog zelf vuurwerk af, en vielen daarbij jaarlijks honderden gewonden.

… stond elke jonge man te popelen om zijn leven te geven voor het vaderland.

… was dwergwerpen (met instemming van de dwerg) een populair spelletje.

… gingen mensen voor de lol vissen aan hun bovenlip aan een haakje uit het water sleuren.

… ging je op zondagmiddag met vrouw en kinderen ging als er mensen opgehangen werden.

… rookte praktisch een kwart van de bevolking en waren sigaretten bij elke supermarkt te koop, terwijl er jaarlijks miljoenen mensen aan de gevolgen van roken stierven.

… gingen vrouwen ook voor een baas werken.

… kreeg een bankdirecteur een miljoen mee als hij de zaak volledig verprutst had.

… was 25% van het politiekorps bezig met de jacht op marihuana, terwijl verkrachtingszaken bleven liggen; zelfs de marine deed mee, met een compleet fregat.

… was slaven houden en verhandelen een baan als alle andere.

… gingen mensen in het weekend dieren doodschieten voor hun plezier.

… werden honden doorgefokt tot genetische wangedrochten en hadden dierenartsen de handen vol om deze zieke dieren constant op te lappen en uiteindelijk dood te spuiten.

… werden vrouwen niet toegelaten op de universiteit.

… kon je nog suikergoed in supermarkten kopen, dat mensen in enorme hoeveelheden aanschaften om hun kinderen rustig te houden, waardoor ze al op jonge leeftijd de meest vreselijke ziekten opliepen, waaronder obesitas en diabetes, migraine en kanker.

…. aten mensen gewoon nog andere dieren op.

… kon je nog gewoon lachen om zwakbegaafden of geesteszieken, ook op de tv.

… was de wiet nog verboden, maar zoop half Nederland zich dood.

… sloeg je kleine kinderen gewoon als ze ongehoorzaam waren.

… mochten vrouwen topless zonnen.

… mochten zwangere vrouwen gewoon roken en alcohol gebruiken.