Video: Qatar Airways laat schade aan A350’s zien

Qatar Airways heeft een video geplaatst waarin de maatschappij de verfschade aan haar Airbus A350’s laat zien.

In de ruim anderhalve minuut durende video wordt de schade die verschillende A350-toestellen uitgebreid in beeld gebracht. Bij sommige vliegtuigen is sprake van kleine, optische schade, maar bij andere toestellen is te zien dat grote delen van de romp beschadigd zijn. Bij een A350 bladdert zelfs de verf aan de gehele bovenzijde af (0:18 in de video). “In de video is duidelijk te zien dat de defecten niet oppervlakkig zijn en dat een van de gebreken ervoor zorgt dat de beschermingssysteem van het vliegtuig tegen blikseminslagen blootgesteld wordt en beschadigd raakt”, stelt Qatar Airways in een statement. “We blijven sterk van mening dat Airbus een grondig onderzoek naar het gebrek op moet zetten zodat de oorzaak kan worden vastgesteld. Op die manier kan worden vastgesteld of een reparatie de onderliggende gebreken kan oplossen, en of er geen verder gevaar voor de luchtwaardigheid van het vliegtuig blijft bestaan.”

De publicatie van de beelden is een volgende stap in een langer lopend conflict tussen de maatschappij en Airbus. Onlangs spande Qatar Airways een rechtszaak aan tegen Airbus. De maatschappij eist een schadevergoeding van ruim 600 miljoen dollar vanwege problemen met een groot deel van haar A350-toestellen. Airbus zette deze week, na afloop van de eerste zitting, een streep door de aankoop van vijftig A321neo’s door Qatar Airways.

Bron: Qatar Airways

In december bleken de verfproblemen met de vliegtuigen groter te zijn dan gedacht. Naast Qatar Airways blijken ten minste vijf andere maatschappijen klachten te hebben over de verslechtering van de verflaag. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de slijtage is. Airbus zelf beschrijft het probleem als ‘vroege oppervlakslijtage’. De mesh-laag zou een verklaring voor het ontstaan van de afbladdering kunnen bieden. Net als de Boeing 787 Dreamliner wordt de romp van de Airbus A350 vervaardigd met composiet in plaats van met aluminium. Doordat de buitenkant van het toestel niet van metaal is gemaakt, is de extra mesh-laag nodig om bijvoorbeeld een blikseminslag te kunnen geleiden. Die extra laag bewerkstelligt echter dat de verf slechter aanhecht. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt is dat verf uitzet en inkrimpt afhankelijk van de temperatuur, terwijl koolstofvezel dat niet doet.

In de beginfase van de verslechtering gaat het enkel om optische schade. De verslechterende laag brengt niet gelijk de veiligheid van de toestellen in gevaar. Echter, bij Qatar Airways en ten minste één andere maatschappij is de slijtage dermate groot dat ook in de mesh-laag onder de verf gaten begonnen te ontstaan. Dat zou wél een veiligheidsgevaar kunnen inhouden.