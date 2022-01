Het plan voor uitbreiding vliegveld Drachten | Video

Afgelopen week heeft een groep ondernemers een plan aangeboden aan de gemeenteraad van Smallingerland om vliegveld Drachten uit te breiden.

Het vliegveld krijgt met het plan nieuwe werkplaastsen, hangarwoningen, horeca en camperplekken. Op deze manier heeft EHDR volgens de initiatiefnemers, die zichzelf ‘vrienden van EHDR’ noemen, in de toekomst geen geld meer nodig van gemeente Smallingerland.

Airpark

Onderdeel van de uitbreiding, die nog niet is goedgekeurd, is het bouwen van hangarwoningen. Deze hangars moeten voorzien worden van een woongedelete en zouden aangemarkt kunnen worden als woonbestemming. Voor de eigenaar is het mogelijk om een eigen vliegtuig ‘thuis’ te parkeren op vliegveld Drachten. Het concept is in Europa relatief onbekend, met slechts een handjevol vliegvelden waar mensen huizen en hangars combineren. In de Verenigde Staten zijn ‘Airparks’ echter niets bijzonders, daar zijn er meer dan 400 te vinden.

Elektrisch

Op vliegveld Drachten wordt ook ingestoken op elektrische luchtvaart. Zo werkt de Nederlandse importeur van Pipistrel mee aan het project en moeten er laadpalen komen voor elektrische vliegtuigen. Op grotere vliegtuigen wordt niet ingezet, benadrukken de ‘vrienden van EHDR’.

Sluiting

De toekomst van vliegveld Drachten is al lange tijd onderwerp van discussie. De gemeente zou het vliegveld te duur vinden en het nut er niet van inzien. Daarnaast kampt EHDR ook met problemen die voortkomen uit een gebrek aan inversteringen, zo moest het vliegveld vorig jaar dicht omdat de brandweerauto kapot was.

Met de inversteringen van de negen ondernemers worden deze problemen opgelost en kan vliegveld Drachten, mits goedgekeurd door de gemeenteraad van Smallingerland, een permanante status als vliegveld krijgen.