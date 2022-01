Lufthansa wil mogelijk groot belang in ITA

De Lufthansa groep wil mogelijk een belang van 40 procent in de ‘nieuwe’ Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA.

Eerder leek Delta intresse te hebben in een belang in de maatschappij. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft tijdens het failissement van Alitalia al intresse geuit in een gedeeltelijke overname. Momenteel lijkt Delta geen ambities te hebben om met ITA in zee te gaan.

EU

Het zal naar verwachting vrijwel onmogelijk te zijn om ITA voleldig op te nemen in de Lufthansa groep, zo is de verwachting. Voor een volledige overname moet de Europese mededingingsautoriteit toestemming verlenen, wat in het geval van de Lufthansa groep onwaarschijnlijk lijkt. Mocht ITA volledig worden overgenomen, dan bezit de Lufthansa groep de nationale maatschappijen van België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

Partner

ITA is al sinds haar oprichting op zoek naar een partner. De maatschappij wil samenwerken met een andere grote maatchappij en heeft zich kort na de oprichting aangesloten bij SkyTeam. Tot nu toe is Lufthansa de enige maatschappij die serieuze intresse heeft getoond in aandelen van de Italiaanse nationale maatschappij, wat gezien de huidige financiële situatie bij veel maatschappijen logisch is. Andere maatschappijen, waaronder de KLM, willen wel samenwerken met het bedrijf maar hebben geen intresse in aandelen.

ITA

Alitalia was net als ITA onderdeel van SkyTeam en werke onder andere veel samen met KLM. De Italiaanse maatschappij voerde slechts enkele intercontinentale vluchten uit, waardoor passagiers veel gebruik maakten van de netwerken van partners.