Vliegensvlug met Sky Alps naar de Italiaanse sneeuw | Flight Report

Half december 2021 begon de jonge Italiaanse luchtvaartmaatschappij Sky Alps met wintersportvluchten naar de Italiaanse sneeuw. Eén keer per week wordt vanaf Rotterdam The Hague Airport de Noord-Italiaanse stad Bolzano aangevlogen. In ruim anderhalf uur zuivere vliegtijd snellen toestellen van het type De Havilland Aircraft of Canada Dash-8-Q400 comfortabel naar de Dolomieten in de regio Alto Adige/Süd Tirol. Daar kan qua reisduur geen ander vervoermiddel tegenop. Up in the Sky vloog mee met de eerste vlucht naar Noord-Italië en maakte de volgende impressie.

Thuisbasis

Sky Alps heeft zijn thuisbasis op het vliegveld van Bolzano. De maatschappij is opgericht in de zomer van 2021. Men maakt gebruik van twee Dash-8 vliegtuigen die gevlogen worden door vliegers van Luxwing uit Malta. De maatschappij vloog in de zomer vanaf Bolzano naar bestemmingen in het Middellandse Zeegebied. In de winterperiode haalt Sky Alps wintersporters op uit Londen, Kopenhagen, Hamburg, Berlijn, Düsseldorf, Brussel en Rotterdam. In verband met de pandemie zijn de vluchten tussen Rotterdam en Bolzano tijdelijk gestaakt. Vanaf februari wordt er weer gevlogen.

Familie

De Dash-8-Q400 vloog voor het eerst in 1998. Het is het langste familielid van de Dash 8-familie. Het toestel is uitgerust met een ‘computer controlled noise and vibration suppression system’. Dit vermindert de geluidsproductie van de motoren aanzienlijk. De ‘Q’ in de naam staat dan ook voor quiet. Het Canadese vliegtuig is uitgerust met twee turbopropmotoren en heeft 78 zitplaatsen. De kruissnelheid bedraagt ruim 650 kilometer per uur. Sky Alps heeft twee Q400’s in gebruik met de registraties 9H-BEL en 9H-EVA. Ze zijn allebei ongeveer dertien jaar oud en hebben onder andere gevlogen bij Brussels Airlines en Flybe.

Dash-8-Q400 van Sky Alps op zijn thuisbasis Bolzano (©) Remco de Wit

Comfortabel

De Q400 is een comfortabel regionaal toestel. De 78 stoelen zijn twee aan twee gerangschikt. Je zit dus óf aan het raam, óf aan het gangpad en dat is wel zo prettig. De beenruimte is meer dan voldoende voor een vlucht van anderhalf uur. De cabin crew bestaat uit twee personen. Zij delen twee keer warme en koude dranken uit en bieden yoghurt of koekjes als versnapering aan. De kruishoogte bedraagt ruim 7,5 kilometer. Hoog genoeg om geen last te hebben van weersinvloeden. Het laatste half uur richting Bolzano is echt genieten. Dan vliegt het toestel laag en steeds lager over de bergen om uiteindelijk aan de voet van de Dolomieten de wielen aan de grond te zetten.

Verzorging aan bood (©) Remco de Wit

Decompressie

Opvallend is dat automatische zuurstofmaskers ontbreken in de Q400. Dit komt omdat het vliegtuig lager vliegt dan de jets van Boeing en Airbus. “Een Q400 kan bij een decompressie binnen een minuut of vier op veilige vlieghoogte zijn, 10.000 voet of lager. Dat kan een gezond iemand zonder al te veel problemen aan. Overigens zijn in de Q400 wel flessen zuurstof aan boord. Als iemand moeite heeft met ademen kan de cabin crew een zuurstoffles en masker brengen”, aldus Joris Melkert, luchtvaartwetenschapper van de Technische Universiteit Delft.

Duurzamer

Door gebruik te maken van de energiezuinige Dash-8-Q400-vliegtuigen streeft Sky Alps ernaar om de CO2-uitstoot per passagier en kilometer op zijn vluchten zo laag mogelijk te houden. Terwijl het Europese gemiddelde rond de 3,6 liter/100 km per passagier ligt, slaagt de Italiaanse maatschappij erin om een gemiddeld brandstofverbruik van 2,3 l/100km per passagier te bereiken. Volgens Sky Alps zijn hun turboprops dan ook duurzamer dan straalvliegtuigen. Melkert: “Die bewering klopt wel. Dat heeft te maken met twee redenen. Ze vliegen over het algemeen wat langzamer. Als je dat doet, op een niet te lage hoogte, dan heb je minder luchtweerstand en dus minder brandstof nodig. De tweede reden is dat propellers efficiënter zijn dan straalmotoren. Met daarbij de kanttekening, dat ze elkaar steeds minder gaan ontlopen. Een moderne turbofan kan zelfs zuiniger zijn dan een wat oudere turboprop.” Overigens gaat De Havilland Canada samenwerken met fabrikant ZeroAvia om Q400-toestellen uit te rusten met een waterstof-elektrisch voortstuwingssysteem. Dat zou een enorme sprong betekenen in de verduurzaming van regionale vliegtuigen.

Interieur van de Sky Alps Dash-8-Q400 (©) Remco de Wit

Regionaal

Aeroporto Bolzano is een klein regionaal vliegveld dat zowel gebruikt wordt door civiele als militaire toestellen. Het ligt direct ten zuiden van de stad Bolzano, die ook wel wordt aangeduid met Bozen, omdat Duits een officiële taal is in Süd Tirol. Bolzano heeft ruim 100.000 inwoners. Het vliegveld is opgericht in 1926, in 2019 reisden 10.780 passagiers via de aeroporto. Het aantal vliegbewegingen bedroeg 13.228. Bolzano Airport heeft één start- en landingsbaan met een lengte van 1.293 meter. Sky Alps is de enige maatschappij die lijndiensten onderhoudt. Het militaire gedeelte van Bolzano Airport heet San Giacomo. De Italiaanse landmacht, de Guardia di Finanza en de Carabinieri vliegen er met respectievelijk Agusta Bell AB205-, Leonardo UH-169A- en Agusta Bell AB412-helikopters.

Voordelen

Een klein vliegveld heeft voor passagiers flinke voordelen. Na aankomst sta je binnen een paar minuten buiten het stationsgebouw. De terminal beschikt over een café. Ook zijn twee autoverhuurbedrijven aanwezig en is parkeren gratis. De verduurzaming van de luchtvaart kan wel eens hand in hand gaan met het opleven van de kleine regionale vliegvelden. Als straks vliegtuigen op batterijen of waterstof vliegen, stoten ze geen CO2 uit en zijn ze een stuk stiller. Bovendien is het efficiënt en duurzaam om dicht bij de skigebieden te landen. Wellicht een nieuwe toekomst voor weinig gebruikte Alpenvliegvelden als Courchevel, Sion, Saanen, Samedan en Bolzano.

Verkeerstoren en stationsgebouw van Bolzano Airport (©) Remco de Wit

Skigebieden

In Bolzano en omgeving bevinden zich perfect geprepareerde skigebieden in de Sarentino-vallei, Ega-vallei, op het hooggelegen plateau Renon en de Alpe di Siusi. Het skicentrum Obereggen-Latemar aan de voet van het machtige Latemar-gebergte is gemakkelijk bereikbaar vanuit Bolzano. Het biedt in de winter veel spektakel, zoals een groot snowpark met een halfpipe, nachtskiën en rodelen. Dolomiti Superski bestaat in totaal uit twaalf verschillende skigebieden en 1.200 km besneeuwde pistes, toegankelijk met slechts één skipas. Het is een bijzonder gebied, zowel qua grootte als variëteit. De Dolomieten zijn sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Door de gunstige ligging aan de zuidkant van de bergen schijnt de zon rondom Bolzano driehonderd dagen per jaar.

Skiën in de Dolomieten (©) Freddy Planinschek

Vervoermiddelen

Wie naar de wintersport wil in de Dolomieten heeft de keuze uit vier vervoermiddelen: vliegtuig, trein, bus en auto. Als we kijken naar de reisduur tussen Rotterdam en Bolzano, dan wint het vliegtuig dik. Binnen twee uur sta je op Bolzano Airport. Een aansluitende transfer per bus of huurauto naar de skigebieden duurt niet langer dan een uurtje. De afstand tussen Rotterdam en Bolzano bedraagt 1.030 kilometer met een reistijd per auto van 11,5 uur. Maar op de drukke wintersportreisdagen en met slecht weer kunnen daar nog flink wat uren file bij komen. Een overnachting kan dan noodzakelijk zijn. De dagtrein doet over het traject Rotterdam-Bolzano minstens 13 uur. Dan moet je wel vier of vijf keer overstappen. Flixbus legt de afstand af in 21,5 uur, met nachtelijke vertrek- en aankomsttijden.

Mogelijkheid

Concluderend kunnen we stellen dat Sky Alps aan wintersporters een zeer interessante mogelijkheid biedt om rechtstreeks van Nederland naar de Italiaanse sneeuw te vliegen. Snelheid en comfort zijn de grootste troeven, maar ook qua duurzaamheid scoort de maatschappij prima. De prijzen beginnen bij 154 euro voor een enkele reis.

The author wishes to thank Sky Alps, Check-in PR and Joris Melkert for their excellent cooperation.

Het vliegveld van Bolzano vanuit de lucht (©) Remco de Wit

Cockpit van de Dash-8-Q400 van Sky Alps (©) Remco de Wit

De piepkleine terminal van Bolzano Airport (©) Remco de Wit

Platform van Bolzano Airport (©) Remco de Wit

Beide toestellen van Sky Alps op hun zonnige thuisbasis (©) Remco de Wit