Ethiopian vliegt voor het eerst sinds crash met 737 MAX

Ethiopian Airlines neemt de Boeing 737 MAX weer in gebruik, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. Eerder wilde Ethiopian naar eigen zeggen ‘de laatste maatschappij ter wereld’ zijn die het toestel weer in dienst zou nemen.

De MAX kan nog niet worden ingezet op alle geplande routes, het type is namelijk nog niet gecertificeerd in onder andere Rusland. Ook in enkele Aziatische landen mag het toestel nog niet vliegen. Dit is echter geen probleem voor Ethiopian Airlines. China heeft de 737 MAX vorige maand weer gecertificeerd.

Ethiopian

De crash van Ethiopian Airlines 302 in maart 2019, was de directe aanleiding voor het wereldwijd aan de grond houden van de 737 MAX. Het ongeluk gebeurde slechts enkele maanden na de soortgelijke vliegramp van Lion Air JT 610. Ethiopian Airlines was een van de eerste maatschappijen die besloot de MAX aan de grond te houden, nog voordat dit verplicht werd.

Terugkeer

Het Ethiopische bedrijf liet in 2019 al weten dat de 737 MAX niet snel bij hen zou terugkeren in dienst. Het type moest zich eerst bewijzen bij andere maatschappijen, daarna zou Ethiopian het toestel als allerlaatste weer in dienst nemen. Dit laatste, wat destijds werd gezegd om de veiligheidseisen te benadrukken, lijkt nu niet door te gaan.