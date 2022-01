KLM biedt NS kaartjes naar Amsterdam aan

De KLM is begonnen met de verkoop van treinkaartjes van de NS tussen Schiphol en Amsterdam Centraal.

De service, die vooral gericht is op buitenlandse toeristen, moet de reis van Schiphol naar de hoofdstad makkelijker maken. Reizigers hoeven bijvoorbeed niet meer naar de kaartjesautomaat, maar krijgen na het boeken bij de KLM hun treinkaartje per E-mail opgestuurd.

NS

Naast de NS werkt de KLM al langere tijd samen met de Thalys. Het is mogelijk op een vlucht en treinreis, bijvoorbeeld naar Antwerpen of Brussel, direct de kopen bij de KLM. In dat geval moet de reiziger als bestemming het beoogde treinstation invullen.

Service

KLM is niet de enige maatschappij die een dergelijke dienst aanbiedt, zo is het bij veel budgetmaatschappijen al lange tijd mogelijk om een transfer te boeken. In Duitsland werken meerdere maatschappijen samen met de Deutsche Bahn om reizigers transfers aan te kunnen bieden.

Taxi

Enkele maatschappijen in het Midden-Oosten gaan zelfs nog verder. Wie bijvoorbeeld een Business- of First-class ticket koopt bij Emirates wordt zonder bij te betalen per taxi opgehaald en weggebracht.