Verstekeling vliegt met 747 naar Schiphol

De marechaussee trof op Schiphol een verstekeling aangetrof in een Boeing 747-400F van Cargolux. De man verborg zich waarschijnlijk bij het neuswiel.

Het toestel dat de vlucht uitvoerde, de LX-YCV, was eerder van Johannesburg via Nairobi naar Amsterdam gevlogen. Het is onwaarschijnlijk dat de verstekeling al vanaf Johannesburg meevloog, aangezien hij dan waarschijnlijk opgemerkt zou zijn bij de walk-around in Nairobi. Daarover is echter nog niets bevestigd. Na een kleine vertraging vervolgde de Jumbo zijn reis van Schiphol naar Luxemburg.

Verstekeling

De man maakt het naar omstandigheden goed, wat opvallend is aangezien hij ongeveer acht uur in de ruimte van het neuslandingsgestel doorbracht. Deze ruimte is bijzonder krap, onverwarmd en er is geen drukcabine. Hoe de man de lange reis met lage temperaturen en beperkte zuurstof heeft overleefd, is onbekend.

Overlevingskans

De overlevingskans in de ruimtes voor het landingsgestel zijn erg beperkt. Dit heeft drie primaire redenen: de ruimte, de temperatuur en de luchtdruk.

Vliegtuigen zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare ruimte. Moderne toestellen hebben daardoor dan ook maar weinig loze ruimte bij het landingsgestel, waardoor verstekelingen tijdens het inklappen bekneld kunnen raken.

De temperatuur op kruishoogte kan erg laag zijn, vaak tussen de 50 en de 60 graden onder nul. Deze temperaturen zijn moeilijk te overleven als verstekeling zonder goede voorbereiding.

De luchtdruk op kruishoogte is vaak tussen de 200 en 250 hectopascal, slechts een kwart van de 1013 hectopascal die in de luchtvaart wordt aangenomen voor zeeniveau. Een dermate beperkte hoeveelheid lucht kan leiden tot zuurstoftekort, wat na enige tijd dodelijk kan zijn.