EasyJet verhuist stillere A320neo’s naar Schiphol

EasyJet vervangt deze zomer vier van de negen op Schiphol gestationeerde toestellen door Airbus A320neo’s.

De nieuwere A320neo’s zijn ruim vijftig procent stiller bij het opstijgen en landen dan de voorgangers. Daarnaast verbruikt deze generatie vijftien procent minder brandstof en stoot ook vijftien procent minder CO2 uit. Vanaf 31 maart zullen de toestellen vanaf Schiphol opereren.

De Europese prijsvechter is de afgelopen jaren veel samenwerkingen aangegaan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Door de handen ineen te slaan met het Britse Cranfield Aerospace Solutions en Rolls Royce wil de maatschappij de ontwikkeling van emissievrije technologieën voor de luchtvaart versnellen. “Verduurzaming van de luchtvaart is topprioriteit voor easyJet en nieuwe technologieën zijn voor ons de sleutel om dit mogelijk te maken. We blijven daarom inzetten op samenwerkingen en onderzoeksprojecten om innovatie te stimuleren”, vertelt William Vet van easyJet Nederland.

Het bedrijf wil uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Mogelijk begint de maatschappij daarbij dit decennium al met elektrisch vliegen. Op de lange termijn wordt voornamelijk naar andere energiebronnen gekeken. “Vooral oplossingen op het gebied van waterstof vinden wij zeer veelbelovend. Het ontwikkelen van deze oplossingen kost tijd. Daarom richten we ons in de tussentijd ook op het vernieuwen van onze vloot, zoals met de NEOs, en het compenseren van de CO₂-uitstoot van alle gebruikte brandstof voor al onze passagiers. We zijn nog steeds de enige grote Europese luchtvaartmaatschappij die dit doet. Ik zie er naar uit om de nieuwe toestellen deze zomer te verwelkomen in Amsterdam”, aldus Vet.