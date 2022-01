Flying Blue-status voortaan minder lang geldig

In november 2021 kondigde Air France-KLM al tot ongenoegen van veel frequent flyers aan te stoppen met fysieke membership-cards en bagagelabels. Nu volgt een aankondiging die klanten ook niet onbewogen zal laten; de geldigheid van het loyaliteitsprogramma Flying Blue wordt met drie maanden verkort.

Flying Blue

De voortdurende coronacrisis maakt het voor luchtvaartmaatschappijen belangrijker dan ooit trouwe klanten aan zich te binden. Dit blijkt echter juist nu een uitdaging. Men vliegt immers minder en de status in het loyaliteitsprogramma komt daardoor op de tocht te staan. Hierom werd eerder juist de geldigheid van de diverse gradaties Flying Blue verlengd. Dit gebeurde de afgelopen keer met maar liefst een heel jaar.

Dat er nu voor gekozen wordt de geldigheidsduur te verkorten van vijftien naar twaalf maanden is dus een breuk met eerder beleid. Om frequent flyers hun status tegemoet te komen valt er wel tijdelijk vijftig procent extra XP te verdienen op vluchten. Wel is het zo dat ook dat minder riant is dan de verdubbeling van XP die in verband met corona in de tweede helft van 2021 geboden werd.

Toekomstige ontwikkelingen

Zeker is dat dit niet de laatste ontwikkeling zal zijn op het gebied van Flying Blue. Naar alle verwachting zal binnenkort meer bekend worden over een nieuwe manier van XP verdienen. Reizigers die de CO2-emissie van hun vlucht compenseren bij de aanschaf van een ticket zouden hier extra XP mee kunnen ontvangen. Op deze manier wil KLM gebruik van CO2ZERO interessanter maken. In het twaalfjarig bestaan van dit programma, waarmee onder andere herbebossing wordt ondersteund, heeft het recent aan populariteit gewonnen.