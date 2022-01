Vliegauto bijna klaar voor de start

Wanneer je in de jaren 60 aan iemand zou hebben gevraagd hoe men in 2022 zou reizen was de kans groot geweest dat vliegende auto’s ter sprake zouden komen.

Hoewel we nog geen Cessna’s gekruist met stationcars door de straten hebben vliegen wordt de productie van een Slowaakse vliegauto steeds realistischer. De AirCar van Klein Vision voldoet aan de eisen van de Europese Luchtvaartautoriteit EASA.

Vliegauto

In minder dan drie minuten verandert de AirCar van een klein vliegtuig in een personenauto. Met een 1.6 liter BMW-motor goed voor 140pk kunnen twee inzittenden een snelheid van zo’n 190km/u of 103 knopen bereiken. 70 uur aan testvluchten en zo’n 200 vliegcycli hebben voor de Slowaakse luchtvaartautoriteit CAA uitgewezen dat de vliegauto voldoet aan de standaarden van de EASA. De productie en verkoop van het voertuig voor een breder publiek is daarmee een stuk dichterbij. Wel is het zo dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een vliegbrevet. Alleen een B-rijbewijs voldoet dus niet. Ook zal een toekomstige eigenaar een flinke portemonnee moeten hebben.

Toekomst

Klein Vision, het bedrijf van professor Štefan Klein, kijkt voor de productieversie naar een sterkere motor van rond de 300pk. Met deze krachtbron zou het toestel een kruissnelheid van zo’n 300km/u kunnen behalen. Hoewel er nog veel werk te verzetten is voor het bedrijf is dit zeker een succes voor Klein die al meerdere decennia werkt aan vliegende auto’s.