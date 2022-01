Benschop: ‘Deze coalitie streeft daar ook naar’

Het is nog niet bekend wanneer Lelystad Airport eventueel opent. Schiphol-topman Dick Benschop hoopt dit jaar op duidelijkheid.

In 2015 was er een akkoord om een aantal vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Er werd veel gerenoveerd. De startbaan werd verlengd tot 2700 meter, de verkeerstoren werd verhoogd en het vliegveld kreeg een terminal aan de noordkant. In totaal kostten deze plannen ongeveer 33 miljoen euro. Echter, de opening werd meerdere keren uitgesteld. Het streven was uiteindelijk om Lelystad Airport in het vierde kwartaal van 2021 te openen, maar dat gebeurde niet.

Na lange formatieonderhandelingen ligt bijna een jaar na de verkiezingen van 2021 het regeerakkoord op tafel. Daarin staat onder meer dat Schiphol haar sterke hub-functie moet behouden, dat er gekeken wordt naar de negatieve effecten van de luchtvaart en dat er een integrale oplossing voor Schiphol en de omgeving moet komen. Daarnaast kijkt het kabinet naar de ‘opening van Lelystad Airport en laagvliegroutes’. “Ook over het wanneer en hoe”, licht Benschop toe in gesprek met WNL op Zondag.

Benschop over stikstof

Momenteel heerst er grote onzekerheid over het aantal vluchten op Schiphol. Volgens juridische adviseurs van het kabinet zijn ‘draconische maatregelen’ nodig, omdat de luchthaven niet zou voldoen aan de stikstofregels. Daarnaast heeft het vliegveld geen natuurvergunning. Eerder gaf de Schiphol-topman aan dat hij verwacht dat het zonder extra maatregelen die vergunning kan krijgen.

Benschop kijkt uit naar het besluit over Lelystad Airport. “Ik zou heel blij zijn als dit jaar het besluit over opening genomen wordt en hoe dan de combinatie Schiphol en Lelystad eruit komt te zien. Deze coalitie streeft daar ook naar in het regeerakkoord. We moeten wel echt rekening houden met twee randvoorwaarden, namelijk wat het geluid en de andere uitstoot betekenen voor de directe omgeving, én de impact die het heeft op de wereld. 2022 is voor mij namelijk het jaar van de duurzaamheid”, aldus de topman.