KLM neemt strenge maatregelen op Olympische vlucht

Vorig jaar raakte een aantal Nederlandse olympiërs besmet met het coronavirus op een KLM-vlucht naar Tokio. De maatschappij wil herhaling voorkomen.

Van 4 tot 20 februari staan de Olympische Winterspelen in Beijing op het programma. De Nederlandse atleten vertrekken volgens NH Nieuws vandaag (donderdag, red.) op een KLM-vlucht richting de Chinese hoofdstad. Om 16:50 uur stijgt de eerste vlucht op met de Orange Pride met negentig sporters, begeleiders en stafleden van TeamNL. Aan boord zitten eveneens andere mensen die geaccrediteerd zijn om als onderdeel van de Olympische Spelen mee te reizen naar China. 2 februari vindt de volgende vlucht plaats.

De sporters krijgen in het vliegtuig een eigen compartiment. Daarnaast maken zij gebruik van een eigen toilet. Dat betekent dat andere passagiers in feite niet in aanraking kunnen komen met de Olympiërs. Alleen gevaccineerd cabinepersoneel vliegt mee. Verder moet TeamNL zoveel mogelijk op de eigen stoel blijven zitten en is een mondneuskapje verplicht. Tevens zitten de sporters, begeleiders en staf op Schiphol in een bubbel. Zij beschikken over een exclusieve incheckbalie, wachtruimte en coronatestlocatie. Voordat deze richtlijnen tot stand kwamen voerden KLM en NOC-NSF ‘maandenlang intensief overleg’ met elkaar.

Besmettingen op KLM-vlucht

Het cabinepersoneel was afgelopen zomer op de vlucht naar Tokio niet getest. Mogelijk zouden de stewards en stewardessen een aantal sporters hebben besmet. Echter, het was lastig om de oorsprong te achterhalen, want er waren geen concrete bewijzen dat de Nederlandse Olympiërs besmet zijn geraakt aan boord van de KLM-vlucht Daarnaast blijkt uit de richtlijnen van de Nederlandse en Japanse overheid dat de bemanning niet had hoeven testen. Zij mochten toentertijd voor een verblijf van maximaal 72 uur in een hotel zonder test het land in. Japan eiste bij aankomst alleen een temperatuurcheck.