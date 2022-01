Misdragende passagier riskeert celstraf van 20 jaar

Een Ierse passagier moet mogelijk twintig jaar de cel in, omdat hij het cabinepersoneel op een Delta Air Lines-vlucht ‘aanviel en intimideerde’.

De vlucht was op 7 januari onderweg vanuit Dublin naar New York John F. Kennedy. Naar verluidt zou de man in Florida een baan bij een voetbalacademie aannemen. Tijdens de vlucht weigerde hij een mondkapje te dragen, iets wat het afgelopen jaar wereldwijd vaak voorkwam. Daarnaast gooide de Ier een blikje naar een andere passagier, sloeg hij een medereiziger tegen het hoofd en trok hij zijn broek en onderbroek omlaag om zijn billen aan een stewardess te laten zien. Verder hief hij zijn vuisten op naar de gezagvoerder en stormde de man de eerste klas binnen om te klagen over het eten wat hij in economyclass kreeg. Tot slot weigerde de opstandige passagier te gaan zitten bij de daling naar New York.

Minstens één van de passagiers gaf aan de Ier ‘eng’ te vindn. De bemanning overwoog uit te wijken om de man van boord te halen. Dat is uiteindelijk niet gedaan. Na de landing in de Verenigde Staten werd de Ierse man verplicht gesteld geestelijke gezondheidszorg te zoeken. Hij werd opgenomen in het Jamaica Hospital Medical Center voor ‘medische en psychologische evaluatie’. Op 14 januari, een week na het voorval, verscheen de man in de federale rechtbank van Brooklyn.

Mogelijk celstraf voor passagier

De rechtbank liet volgens The New York Post weten dat de man beschuldigd wordt van het ‘opzettelijk aanvallen en intimideren’ van het Delta-personeel. Een woordvoerder van de rechtbank zei dat de Ier voor dit wangedrag veroordeeld kan worden tot twintig jaar gevangenisstraf. Uiteindelijk werd hij op borgtocht van 20.000 dollar vrijgelaten in afwachting van zijn proces.