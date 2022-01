Deur British Airways 777 van vliegtuig getrokken

Een deur van een Boeing 777-200 van British Airways is deze week afgebroken nadat het toestel arriveerde op de plek van bestemming.

Het incident deed zich voor op de luchthaven van Kaapstad. De Boeing, met registratie G-YMMH, arriveerde veilig en taxiede naar de gate. Daar verlieten alle passagiers het vliegtuig. Daarna werd de machine tijdelijk naar een afgelegen plek getaxied. Althans, dat was de bedoeling. Toen het vliegtuig van de gate weggeduwd werd, bleek de luchtbrug nog vast te zitten aan de tweede linker deur. Dat zorgde ervoor dat deze eruit viel. Beelden op sociale media laten zien dat de deur na het incident tijdelijk in de luchtburg geplaatst is.

British Airways Boeing 777-300ER – Cape Town International Airport International Terminal – 26 January 2022.



"That'll Buff Right Out!" pic.twitter.com/3pB6p55t3g — Ivan Leon (@IvanLeonZA) January 26, 2022

British Airways-vlucht geannuleerd

Het was de bedoeling dat het vliegtuig woensdagavond weer terug zou vliegen naar Londen Heathrow. Echter, door de afgebroken deur was het niet mogelijk om deze op tijd te repareren en volgens planning (of met enige vertraging) terug te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk. De online status luidde dan ook: “Het spijt ons zeer, deze vlucht is geannuleerd.” Veel passagiers werden op een tweede British Airways-vlucht gezet die iets later die avond zou vertrekken. Tien procent van de passagiers werd omgeboekt op vluchten met andere maatschappijen. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de G-YMMH 26 januari terugkeerde naar Londen Heathrow.

De maatschappij geeft dan ook aan dat iedereen momenteel op weg is naar het Verenigd Koninkrijk. “We hebben onze klanten onze excuses aangeboden voor de kleine vertraging bij hun vertrek uit Kaapstad als gevolg van een probleem met het oorspronkelijke vliegtuig. Onze klanten zijn nu veilig op weg naar Londen”, zegt een woordvoerder van British Airways tegen The Independent. Eind vorig jaar bood de luchtvaartmaatschappij eveneens excuses aan. Reden daarvoor was dat passagiers gestrand waren op San Jose Airport nadat een cockpitraam beschadigd was. British Airways zou hen naar verluidt aan het lot hebben overgelaten.