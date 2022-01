In beeld: Nederlandse Olympiërs vertrokken richting China

De Nederlandse Olympiërs zijn woensdagmiddag met een KLM-vlucht vertrokken op weg naar de Olympische Spelen in Beijing.

TeamNL vertrok gistermiddag (woensdagmiddag, red.) rond de klok van 17:15 uur vanaf Schiphol. Net zoals met de zomerspelen in Tokio van afgelopen jaar, vlogen de sporters met de Orange Pride. 2 februari vliegt KLM opnieuw een deel van de atleten naar Beijing. 4 februari vangen de Olympische Spelen aan met een duur van twee weken.

Zoon net getest bij GGD Megastraat Schiphol binnen twee uur uitslag. Dat is heel knap met de drukte in deze periode. Bovendien vond hij het een mooie grote tent en zag ie een paar ‘coole’ vliegtuigen. Topdag 😂👏 — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) January 26, 2022

….en hij staat klaar! ✈️

Hartelijk bedankt @KLM voor de fantastische begeleiding en verzorging op Schiphol! Ready to go!

Op naar Beijing!!! #KLM #Beijing2022 pic.twitter.com/fiPZFyH2jq — Yvonne van Gennip (@vangennipyvonne) January 26, 2022

Our orange heroes are flying in style 🧡 Good luck in Beijing! #OlympicGames pic.twitter.com/zM7AUCL5as — Schiphol (@Schiphol) January 26, 2022

Olympiërs afgezonderd

Dit jaar neemt KLM strenge maatregelen op de Olympische vluchten naar Beijing om besmettingen te voorkomen. De Olympiërs bevinden zich in de Boeing 777-300 in een apart compartiment. Dat betekent dat ze afgezonderd zijn van de rest van de passagiers. Verder maken de sporters gebruik van een eigen toilet en moeten ze zoveel mogelijk op de eigen stoel blijven zitten. Het cabinepersoneel is eveneens gevaccineerd. Op Schiphol gelden dit jaar extra protocollen. TeamNL krijgt een exclusieve incheckbalie, wachtruimte en coronatestlocatie. Na lang overleg tussen KLM en NOC-NSF zijn deze richtlijnen opgesteld.

de #Olympische ploeg vertrekt vandaag naar #Beijing2022 voor de #Winterspelen. Gelukkig is er volop getest bij deze #KLM vlucht. Hopen dat alles vlekkeloos zal verlopen en dat er geen #Corona gevallen zullen zijn. Heel veel succes #TeamNL — Mark1967 (@Mark196712) January 26, 2022

Dit beleid is geïntroduceerd omdat op een KLM-vlucht naar de zomerspelen vermoedelijk meerdere besmettingen plaatsvonden. Het cabinepersoneel was niet getest en mogelijk waren enkelen onder hen toch positief. De Nederlandse Olympiërs werden vervolgens geteisterd door coronagevallen. Omdat toentertijd gold dat bemanning die maximaal 72 uur in Japan verblijft niet hoefde te testen, is besloten dat de desbetreffende piloten, stewards en stewardessen geen test hoefden af te leggen. Het was echter door het gebrek aan bewijs niet definitief vast te stellen of de besmettingen veroorzaakt waren door een positieve (geteste, red.) crew.