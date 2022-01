Marechaussee geeft update over verstekeling Schiphol

Vorige week trof de Marechaussee op Schiphol een verstekeling aan in een het neuswiel van een Boeing 747-400F van Cargolux. Zij komt nu met een update over deze persoon.

Vorig weekend reisde een 22-jarige man uit Nairobi (Kenia) mee naar Amsterdam. De Boeing, met registratie LX-YCV, was onderweg vanuit Johannesburg naar Nairobi om vervolgens naar de Nederlandse luchthaven te vliegen. Hoogstwaarschijnlijk ‘stapte’ hij op het vliegveld in Kenia in. Ondanks dat deed dat niets af van hoe fataal die reis af had kunnen lopen. De man zat iets meer dan acht uur in het neuswiel van de Jumbojet.

Man is snel aanspreekbaar

Opmerkelijk genoeg overleefde de man de reis. De Marechaussee laat weten dat hij aan te spreken was. “Wonderlijk genoeg was de man al vrij snel goed aanspreekbaar. Heel bijzonder. Hij was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de rit kon hij al enkele basisvragen beantwoorden en was zijn temperatuur niet meer extreem laag”, zegt een woordvoerder tegen Algemeen Dagblad. De man vraagt nu asiel aan in Nederland. Daarnaast onderzoekt de Marechaussee waarom de man in de neuskast kroop, hoe hij daar terecht kwam en of er eventueel sprake is van mensensmokkel.

Het gaat om een 22-jarige man uit Nairobi, Kenia. Hij heeft asiel in Nederland aangevraagd. De Marechaussee doet verder onderzoek naar de reisroute, en of er sprake is van mensensmokkel. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) January 24, 2022

Marechaussee doet onderzoek

Het is niet de eerste keer dat iemand op een andere manier dan in de cabine meereist. In april vorig jaar werd een lichaam aangetroffen in een KLM-toestel dat afkomstig was uit Lagos (Nigeria). In tegenstelling tot de Keniaanse man overleefde deze persoon de vlucht niet. Het vliegtuig zal hoger gevlogen hebben dan 20.000 voet, want een mens kan op deze kruishoogte dertig minuten bij bewustzijn blijven. Daarna neemt dit snel af.

Hoe de man uit Nairobi de reis overleefde is de grote vraag. Ten eerste is de ruimte in de wielkast krap. Moderne toestellen hebben weinig ‘loze’ ruimte in het landingsgestel. Daardoor kan een verstekeling bekneld raken. Ten tweede is het onverwarmd. Op kruishoogte kan de temperatuur oplopen tot vijftig tot zestig graden onder nul. Ten derde is de luchtdruk tussen de 200 en 250 hectopascal. Deze beperkte hoeveelheid kan leiden tot zuurstoftekort. Na een tijdje kan dat dodelijk zijn.