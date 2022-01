Systeem gestolen uit Boeing 737

Dieven hebben ingebroken in een Boeing 737-700 van Arik Air (eigendom Eznis Airways) en het Flight Management System (FMS) gesloten.

De diefstal deed zich voor tussen de avond van 19 januari en de vroege ochtend van 20 januari. De Boeing, met registratie EI-ULN, stond geparkeerd op het tarmac bij MM2 op de luchthaven van Murtala Muhammed International Airport Lagos (Nigeria). Dieven hadden toegang tot het toestel. Een bron van de luchtvaartmaatschappij vertelt aan The Sun dat ze een deur onder de machine openden waarna ze het systeem, dat piloten helpt bij het navigeren van een vliegtuig en het plannen van de route, konden stelen. Hoe de daders toegang konden krijgen tot het platform en het systeem uit de Boeing konden stelen, is nog niet bekend. Bi Courtney, die verantwoordelijk is voor de terminal, was niet beschikbaar voor commentaar. Daarnaast geeft The Sun aan dat de woordvoerder van de maatschappij weigerde te reageren.

Reparatiekosten

De kosten van de reparatie kunnen hoog oplopen. “Er wordt verwacht dat de CCTV (Closed-circuit television, red.) aan staat en de daders vastlegt, maar we hebben daar niets over gehoord. De apparatuur die is gestolen is klein, maar kostte veel geld. De reparatie kost ongeveer 15.000 dollar en een gloednieuwe kost ongeveer 300.000 dollar vanaf 2021.’’ Hoewel het FMS veel waard is, vraagt de bron zich af wat de daders er mee willen doen. “Elk voorwerp in een vliegtuig heeft serienummers en kan overal ter wereld worden getraceerd, dus ik weet niet hoe de dief het wil verkopen, tenzij de persoon een verkoper heeft. Daarom denken wij dat het om interne sabotage gaat.’’

Boeing week niet inzetbaar

Na de diefstal heeft de geleasede Boeing volgens Flightradar24 lang aan de grond gestaan. Op 19 januari landde de machine om 16:15 uur lokale tijd in Lagos. Dat was de laatste vlucht voordat het FMS gestolen werd. De eerstvolgende vlucht na de reparatie vond gisterenochtend (26 januari) plaats. Toen vertrok de 737 met anderhalf uur vertraging vanuit Lagos op weg naar Benin, een stad in het zuiden van Nigeria.