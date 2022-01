‘De nieuwe Pieter Elbers toch een Nederlander?’

Pieter Elbers zal per 1 mei 2023 vertrekken als CEO en President van KLM, zo werd op 13 januari bekend gemaakt door de Raad van Commissarissen.

Geheel in lijn met de bestaande machtsstrijd binnen Air France-KLM bestaan er zorgen dat door het moederbedrijf een Air France-gezinde kandidaat naar voren geschoven zou worden. Nu meldt De Telegraaf echter dat er toch sprake zou zijn van een Nederlandse opvolger.

Autonomie KLM

De resterende autonomie van KLM, dat in 2004 samenging met Air France als gelijkwaardige partner, komt sinds 2013 steeds meer in het gedrang. De Nederlandse en Franse staat zijn als aandeelhouders met tegengestelde belangen in deze kwestie ook diplomatiek tegen elkaar komen te staan. Vanuit de Nederlandse gelederen van Air France-KLM wordt gehoopt op een Nederlandse kandidaat die zich in wil blijven zetten voor de autonome rol die KLM geniet. Of dit gerealiseerd wordt is maar de vraag; „De RvC doet de procedure nauwkeurig. Verder gaan we er niet op in”, zegt een woordvoerder van KLM.

Als een van de kandidaten werd onder andere PostNL-topvrouw Herna Verhagen genoemd. Naar verluidt zou voor de kerstdagen contact zijn geweest met de PostNL-CEO. De topvrouw stelt dat het slechts om geruchten gaat en wil daar verder niet op ingaan. Wel spreekt ze waardering voor Elbers uit; ‘’Jammer dat Pieter vertrekt bij KLM. Hij is een goede collega-CEO en ik denk de goede man op de goede plek”.

Petitie Elbers

Dat Elbers populair is in Nederland moge duidelijk zijn. Een petitie om de KLM-CEO te behouden kon in een paar dagen op meer dan 7.500 steunbetuigingen rekenen. De initiatiefnemers willen dat het kabinet als aandeelhouder van Air France-KLM zich hard maakt voor een onderzoek naar het ogenschijnlijk geforceerde vertrek van Elbers. Meer concreet zou ook een poging gedaan moeten worden om de beslissing te herzien.