Eerste stap naar productie Boom Overture

Boom Supersonic, het bedrijf achter de Overture, heeft een locatie gevonden voor de nieuw te bouwen fabriek.

Op Piedmont Triad International Airport bij Greensboro in de Amerikaanse staat North Carolina moet de ‘nieuwe Concorde’ gebouwd gaan worden.

Overture Superfactory

Het doel van de fabrikant is om vanaf 2025 te kunnen gaan testen met toestellen. De ligging van de luchthaven in Greensboro, nabij opleidingsinstituten, de oceaan en leveranciers, maakt dit een geschikte locatie. Wil deze ambitie daadwerkelijk waargemaakt worden moet vaart gemaakt worden met de bouw van de fabriek die die 121.000 vierkante meter groot zou moeten worden en op den duur werk moet bieden aan zo’n 2.400 mensen. Met een verwachtte bijdrage in de eerste twintig jaar van zo’n 32 miljard dollar zal ook de economie van North Carolina er vruchten van plukken.

Toekomst

De in Denver gevestigde fabrikant verwacht dat de Overture voor het einde van dit decennium bij United Airlines in dienst komt. Zij hebben een order staan voor vijftien Overtures met een optie op 35 meer. Met deze toestellen zal United intercontinentale vluchten kunnen aanbieden op een snelheid van Mach 1.7 met maximaal 88 passagiers. Op de site wordt met enige trots een rij reistijden vermeld. Zo zou Londen-New York 3,5 uur duren en Los Angeles-Sydney maar liefst zes uur korter dan nu gebruikelijk is. Naast United Airlines heeft Boom ook een strategisch partnerschap gesloten met Japan Airlines als investeerder met een optie op twintig toestellen.

Boom kondigde in 2016 een deal aan met Virgin Group voor een optie op tien vliegtuigen. De deal werd geschat op een waarde van ongeveer twee miljard dollar. Ondanks dit blijkt de Virgin Group echter niet als partner te worden vermeld, zoals Japan Airlines en United Airlines. Het streven van Virgin Galactic naar een eigen supersonische jet is een aanwijzing dat de twee bedrijven hun eigen weg zijn gegaan.