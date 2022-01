Heteluchtballon ontwijkt Boeing 737 op haar na

Een heteluchtballon stortte onlangs neer op het platform van de luchthaven van Medellin (Colombia). Het scheelde weinig of de ballon kwam op een Boeing 737 terecht.

16 januari viel de ballon op het Colombiaanse vliegveld neer. Op beelden is te zien dat de grote heteluchtballon langzaam naar beneden dwarrelt waarna deze bijna in botsing komt met een geparkeerd toestel van Copa Airlines. Ondanks het incident vielen er geen gewonden en had het geen invloed op de operaties. Het is echter niet de eerste keer dat er een incident met een heteluchtballon plaatsvindt op het vliegveld van Medellin. 28 december vorig jaar viel een andere ballon op een luchtbrug. Dit had net zoals het voorval van deze maand geen gevolgen voor de vluchtuitvoering.

#ATENCIÓN Un gigantesco globo cayó a las 6:15 p.m. del día de hoy domingo, en una de las pistas del Aeropuerto JMC; un avión de la aerolínea Copa Airlines estaba cerca cuando el elemento invadió la terminal aérea. @AeropuertoMDE pic.twitter.com/jbhBdjfmj8 — MiOriente #Cuídate (@MiOriente) January 17, 2022

Omdat dit incident zich meerdere keren voordeed, zien de autoriteiten dit als een ernstige bedreiging voor de activiteiten van luchtvaartmaatschappijen. “Wij doen een dringende oproep, niet alleen aan de mensen die deze ballon hebben opgelaten, maar aan iedereen die deze activiteit nog steeds onderneemt, om in te zien welk gevaar deze activiteit inhoudt. We vragen hen verantwoordelijker te zijn”, zegt Fredy Jaramillo, luchthavendirecteur van Medellin Airport, tegen Simple Flying. “We dringen erop aan dat deze activiteiten niet worden ondernomen, vooral niet in gebieden zo dicht bij de luchthaven, omdat (de ballonnen, red.) een risico op ongevallen of incidenten kunnen worden, met gevolgen voor de operaties.”

Eerder incident met heteluchtballon

Op 31 december 2020 deed zich een incident met een heteluchtballon voor die daadwerkelijk voor gevaar had kunnen zorgen. Een toestel van Avianca was bezig met de daling naar de luchthaven van Bogota (hoofdstad Colombia). De ballon kwam in aanraking met het vliegtuig. Hoewel de slingers en ballon verstrikt raakte in de machine, slaagden de piloten erin om veilig te landen.

Toentertijd deed de Aerocivil Colombia een oproep. “Gelieve bij te dragen tot de operationele veiligheid door het afvuren van pyrotechniek in de buurt van een luchthaven te vermijden, omdat het de luchtoperaties kan beïnvloeden door de motor of de romp van een vliegtuig te bereiken en brand te veroorzaken.”