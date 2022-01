Race om berging F-35

De United States Navy is bezig met het bergen van een F-35-jachtvliegtuig in de Zuid-Chinese Zee.

Deze randzee van de Grote Oceaan is op het gebied van geopolitiek een van de meest betwiste gebieden van de wereld. Delen worden geclaimd door China, Vietnam, Taiwan, de Filipijnen, Brunei en Maleisië. Ook lopen sommige van ’s werelds drukste zeevaartroutes door dit gebied. Om deze open te houden voor de internationale handel is de marine van de V.S. hier geregeld te vinden.

Crash F-35

The F-35C, de nautische versie van de reguliere F-35 zoals die ook bij de Nederlandse luchtmacht in gebruik is, crashte bij een landingspoging aan boord van het vliegdekschip USS Carl Vinson afgelopen maandag tijdens reguliere vliegoperaties, zo meldt de U.S. Navy. Het toestel, met een prijskaartje van meer dan honderd miljoen dollar viel na impact op het vliegdek in zee. De piloot kon ontkomen door gebruik van de schietstoel. Hij en zes opvarenden van het vliegdekschip raakten gewond bij het ongeluk.

Berging door China

Het bestuderen van het wrak zou China een schat aan technische informatie bieden. Beijing zou de bergingsplannen dan ook nauwlettend in de gaten houden. “China zal het proberen te lokaliseren en nauwkeurig te onderzoeken met onderwatervaartuigen,” aldus Carl Schuster, de voormalige directeur van de Amerikaanse inlichtingenoperaties in de Grote Oceaan. Schuster, een voormalig marinekapitein, acht het mogelijk dat China aanspraak maakt op bergingsrechten op basis van de territoriale claims van het land.