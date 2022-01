Ryanair beschuldigt België

De budgetmaatschappij heeft publiekelijk haar ongenoegen geuit over de geplande vliegtaks van de Belgische regering.

De voorwaarden van de taks zou volgens Ryanair oneerlijk zijn in het voordeel van de Lufthansa Group, de eigenaar van Brussels Airlines. Vluchten met een eindbestemming op minder dan 500 kilometer afstand zouden vanaf april belast worden met het hoogste tarief van tien euro bovenop de reguliere ticketprijs. Boven deze afstand zou de belasting twee of vier euro bedragen. Dit respectievelijk voor landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte; de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Transferpassagiers uitgezonderd

Ryanair heeft in de communicatie als voornaamste bezwaar dat overstappende reizigers worden uitgezonderd als hun totale vliegreis meer dan de 500 km lang is. Als specifiek voorbeeld wordt vliegverkeer tussen de Europese hoofdsteden Brussel en Frankfurt, veelal uitgevoerd door de Lufthansa Group genomen. Frankfurt is een hub van Lufthansa en reizigers die van dit netwerk gebruik maken vallen zo in de lagere heffingscategorie. In de ogen van Ryanair een oneerlijk verschil en reden om het een “fake ecotaks” te noemen. “Als de Belgische regering echt de emissies omlaag wil brengen, dan kan ze niet transferpassagiers op een vlucht van 300 kilometer uitzonderen van het 10 euro-tarief.”

De low-costmaatschappij is logischerwijs überhaupt tegen een vliegtaks. Mocht deze er echter toch komen, vindt de directie dat er sprake is van oneerlijke bescherming van bepaalde maatschappijen door de Belgische staat als transferpassagiers ontzien worden. “Transferpassagiers zijn de grootste vervuilers” zo beredeneert Ryanair.

Onderwerp van debat

Een vliegtaks was onderwerp van debat bij de begrotingsonderhandelingen in België. De regering van premier De Croo was gekomen met het idee van een taks op korte vluchten maar over de hoogte hiervan verschilde de diverse partijen nog van mening. Bedragen tussen de twee en 25 euro zijn besproken. Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft uit eindelijk voor een taks van tien euro gekozen in zijn voorstel.