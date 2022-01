Ryanair biedt excuses aan

Ryanair verontschuldigt zich nadat personeel tegen een Pools gezin gezegd had dat Schotland geen land was.

Het ging om een vlucht van Lissabon naar Edinburgh. Piotr Dziedzic wilde samen met zijn gezin aan boord van de Ryanair-vlucht stappen. Op de luchthaven van de Portugese stad ging het mis. Het begon allemaal toen zijn 13-jarige dochter een coronatest moest doen. Dat zou in strijd zijn met de toen geldende regels (kinderen uit Schotland onder de achttien hoeven geen coronatest te doen, red.). Omdat Dziedzic en zijn gezin uit Polen komen, maar sinds 2005 een verblijfstatus in Schotland hebben, zouden de regels uit het Verenigd Koninkrijk niet voor hen gelden. “Welke regels van welk ander land zouden we kunnen volgen als we ons huis in Schotland binnengaan?”, vraagt Dziedzic zich af bij de Southern Reporter.

Ondervraging op Lissabon Airport

Vervolgens werd de oudste dochter, de 23-jarige Karolina, gevraagd wie de koningin van het Verenigd Koninkrijk was. Daarna vertelde het personeel dat Schotland geen land was. “Mijn oudste dochter probeerde de informatie te laten zien, waarin duidelijk staat dat kinderen onder de 18 in Schotland geen test voor aankomst hoeven te doen, maar alleen een test op dag twee, waarvan we het bewijs hadden dat ze geboekt hadden.”

Vervolgens kwam het personeelslid terug met de regels voor Engeland. Hij beweerde dat de Engelse regels gevolgd moesten worden, en niet die van Schotland: dat zou geen land zijn. Vervolgens liet Dziedzic via een zoekopdracht op Google zien dat Schotland wel degelijk een land is. Echter, dat mocht niet baten. “Het is onbegrijpelijk dat we dit zelfs maar moesten aanvechten. Plotseling was het aanvankelijke probleem dat we Pools zijn niet de oorzaak, maar eerder dat we Schotse richtlijnen volgden in plaats van Engelse. Zinloos excuus na excuus, alsof ze uit het niets een probleem wilden creëren.”

Ryanair maakt excuses

Uiteindelijk miste het Poolse gezin de vlucht en moesten ze 550,96 pond betalen voor een andere reis naar Birmingham. Daarnaast moesten zij kosten maken voor de rit naar Edinburgh, ongeveer 480 kilometer verderop. In een brief aan Ryanair beschuldigt de man de maatschappij van ‘compleet racisme en gebrek aan professioneel gedrag’.

De Ierse maatschappij zegt geen enkele vorm van raciale vooroordelen te tolereren. “Na overleg met onze afhandelaars op de luchthaven van Lissabon is vastgesteld dat deze passagier ten onrechte niet aan boord mocht omdat de afhandelaars de reisvoorschriften verkeerd interpreteerden en meenden dat de dochter van de heer Dziedzic vóór vertrek een coronatest moest ondergaan om aan boord van deze vlucht te mogen.” Halverwege oktober vorig jaar werd een gehandicapte man geweigerd voor een vlucht, omdat zijn rolstoel te zwaar zou zijn geweest.

Ryanair verontschuldigt zich voor het voorval dat plaatsvond op de luchthaven van Lissabon. “Wij bieden onze oprechte excuses aan deze passagiers aan en onze afhandelaars op de luchthaven van Lissabon hebben in dit geval toegezegd de heer Dziedzic te zullen compenseren.”