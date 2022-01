Gloednieuwe H130 voor HeliCentre

Vrijdagmiddag 28 januari kwam op Lelystad Airport een hagelnieuwe helikopter aan. Het betrof een toestel van het type H130.

Vanuit de fabriek in Marignane kwam de helikopter naar Nederland gevlogen. In het Nederlandse luchtruim werd het toestel tegemoet gevlogen door twee andere heli’s: een EC120 en een Guimbal Cabri G2. De helikopters kwamen in formatie binnen op Lelystad Airport, waar het nieuwe toestel door een watersaluut van de brandweer werd verwelkomd. Voor de hangaar stonden een trotse directie en werknemers hun nieuwe paradepaardje op te wachten. De heli draagt de registratie ‘PH-WTN’ en is gekocht door HeliCentre. De registratie is een afkorting van ‘wachten’, een fenomeen waar helikopterpiloten veel mee te maken hebben tijdens hun werk.

Watersaluut verzorgd door de brandweer © Wytze Adriaanse

Achtergrond H130

De producent van de H130 is Airbus Helicopters. De heli is in meerdere opzichten bijzonder te noemen. Het eerste model, de EC130 B4, kwam tot stand na een aanbestedingstraject in de jaren negentig. Het Amerikaanse Maverick Helicopters, een bedrijf dat helikoptervluchten door de Grand Canyon verzorgd, was een van de betrokken partijen. Men wilde een helikopter die bij uitstek geschikt zou zijn voor vluchten met toeristen. Zo moesten er in de cockpit 3 personen passen. Het uiteindelijke model voorzag in die eis, waardoor de heli opvallend breder is dan andere toestellen in zijn klasse. De basis heeft veel weg van de EC120. Daarnaast zijn er sporen van de AS350 te ontdekken. Sluitstuk van de heli is de staart, die is gebaseerd op die van de EC135.

De overeenkomsten tussen de H130 en de EC120 zijn goed zichtbaar © Wytze Adriaanse

HeliCentre

HeliCentre is een van de grootste helikopteroperators in Nederland. De hoofdlocatie van het bedrijf is gevestigd op Lelystad Airport. In de hangaar staat een indrukwekkende helikoptervloot. De heli’s zijn van de typen EC135, EC120, R66, R44, Guimbal Cabri G2 en sinds vandaag de H130. Het bedrijf richt zich met name op VIP-transport per heli en vliegopleidingen. Piloten van zowel de politie als Defensie worden getraind door HeliCentre. Enkele jaren geleden vloog HeliCentre met de bekende PLUS-heli door Nederland.