KLM-crew overnacht niet meer in Oekraïne

Bemanningen van KLM overnachten voorlopig uit voorzorg niet meer in Oekraïne.

KLM neemt de voorzorgsmaatregelen vanwege de aanhoudende oorlogsdreiging in Oekraïne. De maatschappij blijft nog wel vluchten uitvoeren van en naar het land, maar het personeel zal voortaan steeds direct weer terugvliegen. Het bedrijf benadrukt dat de veiligheid van de passagiers en medewerkers altijd voorop staat. “Veilige en optimale routes kiezen is een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk”, zo laat een woordvoerder weten aan ANP. “Het moment waarop besloten wordt om niet over of naar een bepaald land te vliegen is gebaseerd op de op dat moment actueelste analyses.”

Ondertussen is de situatie tussen Oekraïne en Rusland nog altijd hooggespannen. Rusland stelt niet op oorlogspad te zijn, maar heeft de afgelopen maanden ruim honderdduizend troepen verzameld langs de grens. Verschillende NAVO- en Europese landen blijven de dialoog zoeken met Rusland, maar doordat zij elkaars eisen onacceptabel vinden ligt een compromis voorlopig niet voor de hand.