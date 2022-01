KLM-jargon | Column Jan

Jargon. Dat moet zeker in de luchtvaart een lekker en dankbaar onderwerp zijn. En niet ‘vakjargon’ want dat valt in de rubriek “dubbelopenslaandeporteprisédeuren” “nachecken” of “opschrijfnotitieboekje”. Helaas mag van de Van Dale tegenwoordig wel: “uitprinten”, naast printen en uitdraaien. Een gruwel in mijn oren, maar soms moet je je verlies nemen…

Ik werd jaren geleden op het spoor van jargon gezet doordat een collega doodleuk een passagier stond te vertellen dat hij S-je geworden was, dat hij geen stoel kreeg, maar dat hij toch nog als LMC naar de gate mocht rennen. De man snapte er geen hout van. En al helemaal niet toen hem gezegd werd dat er waarschijnlijk aan de gate, misschien nog wel een stoel zou zijn. Blijkbaar kan de KLM stoelen toveren als hij maar een lekker potje ging Lmceren. Whatever that may be. Maar dat het zou helpen, was buiten kijf.

Vanmorgen ben ik maar even gaan dimdammen met de ex-Dammers, nu GL’s, en de eveneens ex-Dippers, die overigens óók ex-Dammer zijn, over de esselaas die zij hebben met de Voppers, zodat er in de performance meetings tenminste aandacht komt voor het afzuigen van kisten op de daarvoor aangewezen Vops.

Dat alles natuurlijk in goed overleg tijdens het gebed met de koepel, omdat daar de gateplanners zitten van AAS, die net als de Pommer, ook iets begrijpen van het rijden met tenders op stroken of planken verdeeld op het B-plat.

Enne… waait de wind vandaag dan uit driehonderdtien met gusten van dertig knotsen of moeten we meten met de natte bol, of juist de droge? Dat kan allemaal wel zo zijn, maar als de trog met sneeuw achter de inversielaag verstoppertje speelt heb ik mooi spots 11 en 12 nodig. En wel omdat ik anders door de slush niet van 36Links af kan (en mijn kachel trekt dan bar slecht thuis, maar dat terzijde).

Laat er nu toch gesmolten sneeuw vallen! En dat is dus mooi geen regen.

De tooltjes die we gebruiken geven een wachten- of nietwachtenbeslissing aan, gebaseerd op bloktijden, omdraaien en erceetees. Dat we dan mogelijkerwijs noccen krijgen kan ons niet bommen want eerst laten we ze toch even pawoppen met z’n allen. We geven ze een drinkbon en maken ze gewoon weer Cor op de volgende connectie. En mochten ze dan wat laat aan de gate komen, dan vragen we of de cockpit (niet: de captain) ze ellemceert. En dat allemaal afkomstig van het alom bekende werkwoord ellemceren (ik ellemceer, jij ellemceert, wij hebben geëllemceerd).

Laten we vooral de EBD’s niet vergeten. Want als die niet tijdig op een C gezet worden dan snapt het hele station niets meer van de delays die dat oplevert. Zetten we echter een E, dan geeft dan ‘rust in de uitvoering’ (alsof we een bejaardenhuis runnen i.p.v. een luchtvaartmaatschappij…). Overigens schijnt een L ook ooit handig geweest te zijn, maar om zaken te versimpelen hebben we die per 1 januari afgeschaft. Tenslotte gaan mij teveel kisten San omdat we last hebben van Covid.

In de vliegtechniek, waar ik weinig verstand van heb, is het qua jargon al niet anders. Ik praat nogal eens met techneuten, maar als die beginnen over het rechtzetten van neuspoten of het tellen van inslagpunten ben je mij kwijt.

Zo warrig als hierboven praat ik ook met mijn vrouw, In mijn geval kan dat want zij begrijpt mij. Zij is wijs, mijn vrouw, maar daar ligt het nu even niet aan. Zij heeft het spraakgebrek namelijk ook. Dat komt ervan als je jaren samen codes hebt zitten inkloppen in een Codeco-setje.

Waar je mee omgaat word je mee besmet. Het resultaat van ons spreken is een babbeltaaltje van klanken dat in de verte nog enigszins op Nederlands, Engels en zelfs Frans lijkt, maar waar een niet-luchtvaart-gekkie, nauwelijks de weg in weet.

Om het spannend te houden, want het is namelijk wel onze eigen, speciale, zelfgemaakte taal, ga ik al die termen natuurlijk hier niet verder uitleggen. Ga maar fijn googelen , zodat je jezelf in je kracht zet en kan mitigeren naar een stukje vakvolwassenheid waarbij je anderen weer kan challengen op hun zojuist verworven, dedicated kennis.

Dat laatste jargonnetje heeft dan weer niets met luchtvaart te maken, al gebruiken we het daarin wel.

Een soort aanpalend jargon. En ik krijg er me daar toch een jeuk van..

Jan Morren