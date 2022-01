Boeing dichtbij aankondiging nieuwe 777X

Voor het eerst in bijna vijf jaar staat Boeing op het punt om een ‘nieuw’ vliegtuig aan te kondigen, een variant van de 777X.

Naar verwachting zal de vracht variant van de 777X op maandag worden aangekondigd, samen met een bestelling van Qatar Airways, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van diverse bronnen.

777X

Terwijl de passagiers variant van de 777X al vliegt, moet de vracht versie nog ontwikkeld worden. Over het algemeen gaat de ontwikkeling en certificering significant sneller in dergelijke gevallen, omdat de passagiers versie die al heeft doorstaan. De grootste verschillen tussen de passagiers- en vracht variant zijn de vrachtdeur en een verstevigde laadvloer.

Qatar

Naar verwachting zal het toestel aanstaande maandag onthuld worden, tijdens het bezoek van de Emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, aan de Amerikaanse president Biden. De Qatarese maatschappij zal naar verwachting ook meteen een bestelling plaatsen voor mogelijk tientallen exemplaren van de 777X vrachtvariant.

Airbus

De aankondiging komt op een gevoelig moment in de relatie van Airbus en Qatar Airways. Nadat Qatar Airways aan de bel trok over verfproblemen bij de Airbus A350, annuleerde Airbus een bestelling van de maatschappij. Later maakte Qatar Airways beeldmateriaal van de problemen openbaar. Nu, enkele dagen later, zou de maatschappij openlijk kiezen voor de Boeing 777X voor haar vrachtvloot, in plaats van de Airbus A350F.