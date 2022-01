Zelfde Boeing 747 opnieuw betrokken bij incident

De tweede motor van een Boeing 747-400F van China Airlines kwam afgelopen vrijdag in aanraking met bagagekarren, meldt Simple Flying.

Het incident deed zich voor op de luchthaven van Chicago O’Hare International Airport. Het vliegtuig kwam uit Anchorage en vloog eerder via Taipei, de luchthaven waar ditzelfde toestel twee weken geleden een motorprobleem kreeg, naar de Verenigde Staten. Nu taxiede de 747, met registratie B-18715, richting het platform en botste daarbij tegen een aantal bagagekarren.

Op beelden op social media is te zien dat de machine met een taxisnelheid tegen de karretjes aanrijdt. Vervolgens sleurt de Jumbo Jet ze meters mee. Op afbeeldingen is te zien dat de motor hierbij forse schade opliep. Het Chicago Department of Aviation laat weten dat bij het incident geen gewonden zijn gevallen.

China Airlines Cargo Boeing 747-400F (poss. B-18715) sustained damage to its engine #2 when it collided with a baggage cart while taxiing at Chicago-O'Hare Intl (KORD), IL. https://t.co/A1a3h11A4f pic.twitter.com/P8nwHeSMuY — JACDEC (@JacdecNew) January 28, 2022

De B-18715 landde vrijdag 28 januari om 5:10 uur lokale tijd op de luchthaven van Chicago. Daarvoor had het toestel een vlucht van iets meer dan vijftien uur erop zitten. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel vandaag de dag nog steeds aan de grond staat.

Eerder incident 747

Twee weken geleden keerde ditzelfde toestel vlak na take-off noodgedwongen terug. De 747 steeg op vanuit Taipei International Airport om op weg te gaan naar Anchorage. De piloten zetten de klim in, maar op een hoogte van iets meer dan twee kilometer braken zij deze af. Oorzaak was een probleem met de buitenste rechtermotor die ‘een serie knallen en vlammen’ veroorzaakte. De vliegers loosden boven de Oost-Chinese Zee brandstof waarna ze na iets meer dan een uur later veilig op de luchthaven in Taiwan landden. Naar verluidt zouden hulpdiensten gestuurd zijn. Na 36 uur aan de grond te hebben gestaan vertrok de 747 alsnog naar Anchorage.