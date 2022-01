Marechaussee vindt vuurwapen in sok bij Schiphol

De Koninklijke Marechaussee vond vorige week in een sloot bij Schiphol een sok met een halfgeladen vuurwapen, meldt Omroep West.

De sok werd gevonden bij kantoorcomplex The Base dat zich dichtbij parkeerplaats P22 en het hoofdkantoor van de luchthaven bevindt. Drie mannen van 22, 25 en 29 jaar uit Den Haag zaten volgens een woordvoerder in een auto en reden op en neer op de Westelijke Randweg. De marechaussee had een voorgevoel dat iets niet helemaal snor zat. Uiteindelijk bleek zij het bij het juiste eind te hebben.

Op de vlucht

De mannen wilden niet meewerken en sloegen op de vlucht. Ter hoogte van P22 stapten ze hun auto uit en gingen lopend verder. Een van hen gooide vervolgens een voorwerp in de sloot waarvan toen nog onbekend was wat het was. De marechaussee hield de mannen na een achtervolging aan en nam de auto in beslag. De volgende ochtend (vrijdag, red.) ging een duikteam op onderzoek uit om het voorwerp te identificeren. Uiteindelijk bleek het om een halfgeladen vuurwapen te gaan dat in een sok gewikkeld zat. Politiedienst Schiphol doet verder onderzoek naar het voorval.

Op Schiphol zijn gisteravond 3 mannen uit Den Haag aangehouden na een achtervolging. Tijdens hun vlucht gooiden ze een voorwerp in een sloot, dat vanmorgen door een duikteam is gevonden. Het bleek te gaan om een halfgeladen vuurwapen. @KMar_PenB_SPL doet verder onderzoek pic.twitter.com/Zjg9Xhb45S — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) January 28, 2022

Ander incident

Op 10 juni 2019 vond de Marechaussee een vuurwapen in de handbagage van een 35-jarige Amerikaanse man. Hij had een patroonhouder met kogels bij zich. Tijdens de securitycheck op Schiphol werd de Amerikaan gesnapt. Daarop lichtten de beveiligers de marechaussee in die de rugzak met het wapen veiligstelde. Vervolgens werd de man aangehouden voor verboden wapenbezit en zou hij niet veel later voorgeleid worden aan de rechter-commissaris.