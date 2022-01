Meerdere helikopters ingezet bij evacuatie

Maandagochtend zijn drie helikopters van de Belgische en Nederlandse kustwacht ingezet voor een evacuatie. In het ankervak nabij IJmuiden vond een aanvaring plaats. Het schip in nood betrof de bulkcarrier Julietta D. Na de botsing met de Pechora Star raakte het schip stuurloos en maakte water.

Rond 11:00 uur ging het alarm af bij het kustwachtcentrum. Beide Nederlandse Search-And-Rescue helikopters werden opgeroepen om de evacuatie in gang te zetten. Later vertrok ook een derde helikopter vanuit de Rotterdamse SAR-basis naar het schip. Vanuit vliegbasis Koksijde in België kwam een NH90 de evacuatie ondersteunen. De achttien bemanningsleden van de Julietta D werden door de helikopters van boord gehaald en naar Schiphol-Oost gebracht. Tegen 13:00 uur stond de gehele bemanning veilig aan wal en eindigde de evacuatie.

Een Belgische NH90 hielp met evacueren © Wytze Adriaanse

Nieuwe SAR-helikopters

Reddingsoperaties van dergelijke grootte vinden niet vaak plaats. Met nog ruim tien maanden te gaan zou het zomaar de laatste grote missie voor Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) kunnen zijn. Dit Belgische bedrijf verzorgt sinds 2014 de SAR-operaties voor de Nederlandse Kustwacht. Vanaf november dit jaar neemt het Britse Bristow deze taken over. Het bedrijf zet voor deze operaties helikopters van het type AW189 in. De toestellen zijn groter dan de huidige AS365, waar NHV mee vliegt. Bristow gaat opereren vanuit Den Helder en vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden.