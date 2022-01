Piloten hebben handen vol aan storm Corrie | Video

Storm Corrie raast momenteel over Nederland heen. Vliegers moeten met opstijgen en landen hard aan het werk.

Vooral de provincies in het westen van Nederland krijgen het zwaar te verduren. In Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer gaf het KNMI code oranje af. In die gebieden komen zware windstoten voor die in het tweede deel van de ochtend oplopen tot zo’n 90-110 km/u. Boven het IJsselmeer kunnen windstoten tot 120 km/u voorkomen. Later in de middag neemt de wind af. Voor alle andere gebieden in Nederland is code geel afgegeven.

Piloten hard aan het werk

Deze stormen leveren op Schiphol (en andere luchthavens) spectaculaire beelden op. Vliegers moeten er alles aan doen om de wind de baas te zijn en veilig te landen. Ondanks dat besloot KLM uit voorzorg 160 vluchten te annuleren. Het gaat om tachtig retourvluchten. Oorzaak daarvan is dat tijdens een storm beperkte baancapaciteit beschikbaar is. Momenteel wordt op de Amsterdamse luchthaven alleen gebruik gemaakt van de Buitenveldertbaan. Dat geldt voor zowel voor vertrekkende als aankomende vluchten. Omdat de banen niet in noordwestelijke richting liggen, vertrekken en landen de vliegtuigen met een sterke zijwind.

Overzicht van de start- en landingsbanen op Schiphol

© NielsB, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Naast deze annuleringen blijkt uit gegevens van Flightradar24 dat de vertragingen op Schiphol flink oplopen. Dat geldt zowel voor de binnenkomende als de uitgaande vluchten. Hoewel sommige passagiers ‘slechts’ een uur vertraging hebben, zien andere hun vlucht met meer dan drie uur uitgesteld worden. Een Delta Air Lines-vlucht zou bijvoorbeeld om 10:40 uur vertrekken, maar stijgt naar verwachting pas om 14:45 uur op.