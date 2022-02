Passagiers moeten zuurstofmaskers op | Video

Een LOT Polish Airlines-vlucht maakte vorige week maandag een noodlanding nadat de piloten een ‘algemene noodsituatie’ uitriepen.

De Embraer 195 met registratie SP-LND, steeg 24 januari om 16:45 uur op vanuit Warsaw Chopin Airport (Polen) om op weg te gaan naar Brussels Airport. Toen het toestel veertig minuten na take-off op 34.000 voet (omgerekend iets meer dan tien kilometer hoogte) vloog, ontstonden er volgens Euronews problemen met de cabinedruk. De piloten gaven een ‘algemene noodsituatie’ uit en daalden naar 10.000 voet (omgerekend circa drie kilometer).

De SP-LND wijkt onderweg naar Brussels Airport uit naar Düsseldorf © Flightradar24.com

Aan boord zat de Poolse politicus Robert Biedroń. Sinds 2019 is hij lid van het Europees Parlement dat zich in Brussel bevindt. Hij filmde het moment waarop de passagiers zuurstofmaskers opzetten. Later schreef hij op Twitter bij zijn video: “We hebben zojuist een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Düsseldorf. Het LOT-vliegtuig van WAW-BRU had decompressie aan boord. De situatie zag er dramatisch uit, maar werd onder controle gebracht. Bravo crew!”

PILNE: Właśnie wylądowaliśmy awaryjnie na lotnisku w Düsseldorfie. Samolot #LOT WAW-BRU miał dekompresję na pokładzie. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale została opanowana. Brawo załoga!👏 pic.twitter.com/7h0TTJ8B9S — Robert Biedroń (@RobertBiedron) January 24, 2022

LOT-toestel landt in Düsseldorf

De Embraer landde iets meer dan anderhalf uur na vertrek veilig op de luchthaven van Düsseldorf. De passagiers stapten uit en wachtten op een vervangend toestel. De SP-LNK vertrok om 19:35 uur als LO9001 vanuit Warschau naar Düsseldorf om daar om 21:00 uur te arriveren.

Twee uur later steeg deze machine op voor het ‘tweede deel’ van de reis. Om 0:40 uur, vier uur later dan aanvankelijk gepland, volgde de landing in de Belgische stad. Dat betekende dat de reizigers die vanuit Brussel naar Warschau wilden vliegen eveneens vertraging opliepen. De SP-LND zou een dag later vanuit Düsseldorf als LO9004 naar Warsaw Chopin Airport vliegen.

Eind vorig jaar moesten passagiers van LOT Polish Airlines eveneens lang wachten voordat ze naar Warschau konden vliegen toen een Boeing 737 MAX schade aan een winglet opliep.