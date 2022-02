Plan Eindhoven Airport (voorlopig) afgeketst

Niet alleen naar shortstaywoningen bij Eindhoven Airport willen D66 en GroenLinks Eindhoven onderzoek, ook naar permanente woningen. Veel steun geniet dat voornemen vooralsnog niet.

In november vorig jaar werd bekend gemaakt dat in het gebied rondom de Noord-Brabantse luchthaven getest gaat worden met zogeheten shortstaywoningen. Dit zijn woningen die ervoor moeten zorgen dat studenten, kenniswerkers en arbeidsmigranten de kans krijgen om onderdak te krijgen. Ze mogen er minimaal twee weken en maximaal een halfjaar wonen. Vandaar dat het gebied aantrekkelijker moet worden gemaakt voor bewoners door er winkels en sportfaciliteiten te vestigen.

Permanente woningen Eindhoven Airport

De raadsleden Tom Brouwers van D66 en Bart Habraken van GroenLinks willen echter nog een stapje verder. Gelet op het woningtekort, dat in oktober 2021 op maar liefst een half miljoen stond, willen zij onderzoeken of het gebied rondom Eindhoven Airport geschikt is voor permanente woningen. Dit zou volgens hen een oplossing kunnen bieden voor het woningtekort. Daarbij moet de omgeving van de luchthaven een ‘internationale uitstraling’ krijgen met meer voorzieningen.

Habraken constateert dat er weinig ruimte in Nederland is om woningen te bouwen. Het raadslid haalt het voorbeeld van de gemeenteraad Rotterdam erbij. “Die (zijn collega’s van GroenLinks Rotterdam, red.) hebben een voorstel geschreven om Rotterdam Airport om te bouwen tot een groene woonwijk met 10.000 woningen”, verwijst Habraken, geciteerd door Eindhovens Dagblad.

Met de introductie van de shortstaywoningen mag de ontwikkeling van Eindhoven Airport en het kantorenpark niet in gevaar komen. Mochten de woningen er komen, dan kan het geluid en de luchtkwaliteit van de Eindhovense luchthaven voor overlast gaan zorgen. Volgens Habraken is dit plan dan ook iets voor op de langere termijn. “Welke activiteiten moeten Eindhoven Airport en eventueel andere bedrijven laten, zodat woningen er wel kansrijk worden?”, vraagt het raadslid zich af.

Kritiek op voorstel

Omdat het plan volgens Habraken voorlopig nog geen werkelijkheid zal worden, weet CDA-raadslid Rob Gordon niet of het verstandig is nu al onderzoek te doen. “Onze ambtenaren komen nu al tijd te kort voor andere woningbouwprojecten”, meent hij. Jan Hopstaken, PvdA, kan zich evenmin in het idee van een onderzoek vinden. “Gaan we hiermee niet onze eigen overlast creëren?”, vraagt hij zich af.

Ruud van Acqouij, 50Plus, maakt een vergelijking met de situatie van bedrijventerrein De Hurk. Daar zijn bedrijven gevestigd die momenteel geen stank en herrie veroorzaken. Echter, de omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid. “Daar willen GroenLinks en D66 juist af van de zware industrie om de leefbaarheid te verbeteren. En nou willen diezelfde partijen woningen creëren in een gebied met industrie”, stelt hij.

Door de kritiek brengen Habraken en Brouwers hun voorstel voorlopig niet in stemming.