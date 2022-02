Problemen bij luchtverkeersleiding Schiphol

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voorziet capaciteitsproblemen vanwege het oplopende ‘coronaverzuim’.

De hoge besmettingscijfers en daaraan verbonden quarantaineregels veroorzaken problemen met de bezetting op de werkvloer, doordat veel werknemers in quarantaine moeten of zelf ziek zijn. Ook bij de luchtverkeersleiding op Schiphol zorgt het verzuim op korte termijn naar verwachting voor capaciteitsproblemen. “We zien een sterke toename van het aantal ziekmeldingen onder luchtverkeersleiders en van collega’s die in quarantaine zitten”, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Vooralsnog weet LVNL de gaten in de roosters op te vullen door te schuiven met vrije dagen. “Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op korte termijn niet meer vol te houden is.” In de praktijk zal een capaciteitsvermindering betekenen dat er minder vliegtuigen kunnen landen en starten op Schiphol. “We hebben die signalen ook al afgegeven aan de klanten van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen.”

KLM kampt al enkele weken met soortgelijke problemen. De maatschappij is genoodzaakt geregeld vluchten te annuleren. “Ziek of niet inzetbaar personeel leidt ertoe dat wij dagelijks vluchten moeten annuleren”, meldde een woordvoerder van de maatschappij eerder deze maand aan De Telegraaf. “Gelukkig kunnen we passagiers vaak omboeken naar andere vluchten, maar het is een hardnekkig en aanhoudend probleem.” Het is niet duidelijk hoe de verzuimcijfers exact zijn opgebouwd, omdat het volgens KLM niet alleen om zieke werknemers gaat, maar ook om mensen die in quarantaine zitten of om andere redenen niet kunnen werken. “Wij registreren enkel een tekort aan personeel.”