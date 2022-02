Bizarre doorstart British Airways A321 | Video

Een Airbus A321 van British Airways slaagde er maandag door de harde wind niet in om in één keer te landen op Londen Heathrow.

Het vliegtuig was onderweg vanuit Aberdeen (Schotland). Op videobeelden is te zien dat het toestel de wind trotseert. Het lijkt te landen, maar de A321 stuitert vervolgens meerdere keren op de landingsbaan. Op de achtergrond roept iemand: “Easy, easy, easy!” Uiteindelijk slagen de piloten er niet in om de machine op de grond te houden waardoor de A321 opnieuw de lucht ingaat. Na de doorstart landt de machine alsnog veilig op Heathrow Airport.

SNP-parlementslid Stephen Flynn twitterde dat hij aan boord van de A321 zat. Hoewel een go around vanaf de spottersplaats waanzinnige beelden oplevert, was hij er niet over te spreken. “Kan bevestigen dat dit niet plezierig was.” Ondanks dat zegt de woordvoerder van British Airways tegen The National dat de piloten goed handelden. “Onze piloten zijn zeer goed opgeleid om een scala aan scenario’s, waaronder extreme weersomstandigheden, te beheersen en onze vluchtbemanning heeft het vliegtuig veilig geland. Onze klanten en bemanning zijn allemaal normaal van boord gegaan.”

Can confirm this was not enjoyable. https://t.co/CPDdg2LT7V — Stephen Flynn MP (@StephenFlynnSNP) February 1, 2022

Europa geteisterd door wind

Niet alleen de A321 kreeg in Londen te maken met harde wind. Op Schiphol werden door storm Corrie 295 vluchten geannuleerd, waarvan 160 door KLM. Daarnaast liepen reizigers veel vertraging op. Oorzaak daarvan was de beperkte baancapaciteit. De luchtverkeersleiding besloot maandag alleen gebruik te maken van de Buitenveldertbaan. Dat gold zowel voor vertrekkende als landende vluchten. Omdat de baan niet in noordwestelijke richting ligt, kregen de piloten te maken met een sterke zijwind.