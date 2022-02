KLM lanceert in maart nieuwe route

KLM vliegt vanaf 28 maart 2022 vanaf Schiphol naar Austin (Verenigde Staten). De route werd eerder uitgesteld.

Op maandag, donderdag en zaterdag vliegt de maatschappij tussen Amsterdam en de Amerikaanse bestemming. De KL0667 vertrekt om 12:40 uur vanuit Nederland en arriveert om 16:10 uur lokale tijd in Austin. De terugvlucht, de KL0668, stijgt om 18:00 uur lokale tijd op en landt de volgende dag om 10:25 uur op Schiphol. Op de route zet KLM een Boeing 787 in in plaats een Airbus A330. Die laatste was aanvankelijk de bedoeling. Het is overigens al mogelijk om KLM-tickets te bestellen.

KLM kijkt uit naar de lancering van de langverwachte route. “We zijn verheugd onze service uit te breiden en de eerste lijndienst tussen Austin en Amsterdam in te luiden. We kijken ernaar uit om Austin via Schiphol aan te sluiten op ons wereldwijde netwerk en Europeanen directe toegang te bieden tot de dynamische stad Austin met haar levendige cultuur en robuuste tech-industrie”, zegt Eric Caron, SVP van Air France-KLM, tegen Simple Flying.

KLM vliegt vanaf maart 2022 tussen Schiphol en Austin © Another Believer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

KLM ziet route uitgesteld worden

In september 2019 kondigde KLM Austin aan haar netwerk toe te voegen. In mei 2020 had de eerste vlucht plaats moeten vinden. Echter, de coronacrisis gooide roet in het eten. De nieuwe route werd tot onbepaalde tijd uitgesteld. De crisis leidde ertoe dat de vraag naar trans-Atlantische reizen enorm afnam. Daarnaast maakte alle beperkingen, die sinds november vorig jaar opgeheven zijn, het er niet makkelijker op. Nu de markt langzaam aantrekt, besloot KLM de route maart dit jaar te openen.

Joint venture

KLM voert de vluchten uit met joint venture partners Air France, Virgin Atlantic en Delta Air Lines. Die laatste is de strijd met American Airlines United Airlines in Austin aangegaan. American Airlines nam het voortouw, maar door de komst van KLM kan Delta eveneens meer stoelen verkopen. KLM zal het echter niet moeten hebben van doorreizende passagiers, want Delta Air Lines heeft geen aansluitende basis. Ondanks dat is Austin een stad in opkomst met een groeiende business. Daarnaast wordt de stad onder reizigers steeds populairder.