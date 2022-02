Voordelig naar New York kan binnenkort met PLAY

Het IJslandse PLAY is begonnen met de ticketverkoop voor vluchten van en naar New York. Reizigers kunnen vanuit onder meer Brussel mee richting de VS.

De in 2021 gestarte luchtvaartmaatschappij voert op 9 juni vanuit Reykjavik haar allereerste vlucht uit naar New York Stewart Airport, dat een kleine honderd kilometer ten noorden van de stad ligt. De maatschappij wil vanuit Europa extreem voordelige tickets naar de luchthaven aanbieden, en zegt dit te kunnen doen vanwege de ‘significant lagere tarieven’ die Stewart Airport hanteert. Daarnaast is het geen druk vliegveld, wat betekent dat de Airbussen van het bedrijf zonder veel vertraging kunnen opereren.

Met de toevoeging van New York vliegt PLAY binnenkort naar drie bestemmingen in de Verenigde Staten. In april gaan de vluchten naar Baltimore/Washington van start, waarna in mei de route naar Boston wordt geopend. Op het Europese vasteland worden in eerste instantie Parijs, Berlijn, Kopenhagen, Dublin, Brussel, Trondheim en Göteborg aangesloten.

Vanuit Brussel zijn retourtickets verkrijgbaar vanaf zo’n 300-350 euro. Sinds begin december vliegt de maatschappij ook van en naar Schiphol, maar het is nog niet bekend of deze route in het zomerseizoen (na maart) wordt voortgezet. Bovendien vallen de kosten van een directe vlucht tussen Amsterdam en New York Newark met United/Lufthansa buiten het hoogseizoen niet altijd veel hoger uit dan een reis met PLAY.

PLAY zal de eerste maatschappij zijn die internationale vluchten uitvoert van en naar de Amerikaanse luchthaven. Op dit moment wordt het vliegveld voor passagiersvervoer enkel gebruikt door JetBlue, Frontier Airlines en Allegiant Air. Zij vliegen voornamelijk op bestemmingen in Florida. Daarnaast is Stewart International Airport voor vrachtvervoer in gebruik door FedEx, UPS en Kalitta Air.

PLAY lijkt er niet vanuit te gaan dat reizigers de afstand tot de stad (ongeveer 1u15m rijden) een probleem zullen vinden. “De luchthaven verlaten duurt ongeveer een halfuur of minder, en transport naar de stad is eenvoudig en toegankelijk. In totaal kan er tussen de landing op New York Stewart Airport en aankomst in Manhattan zo’n twee uur zitten, terwijl een vergelijkbare reis via JFK en Newark twee tot drie uur duurt vanwege de veel langere wachttijden op die luchthavens”, aldus de maatschappij.