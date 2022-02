Zo hoog wordt de vliegtaks in België | Overzicht

Over enkele maanden voert België een uitgebreidere vliegtaks in. Er worden voor lange- en korteafstandsvluchten drie verschillende tarieven gehanteerd.

In oktober 2021 maakte de Belgische regering bekend dat ze voornemens was een vliegtaks in te voeren. Deze zou in eerste instantie alleen voor korteafstandsvluchten van minder dan 500 kilometer gelden. Doordat enkel deze belasting echter niet de gewenste 30 miljoen euro per jaar opbrengt, wordt deze uitgebreid naar alle vluchten die vanuit België vertrekken. Voor de verschillende typen vluchten zullen wel verschillende tarieven gaan gelden. Deze zijn inmiddels door de regering bekendgemaakt.

Korteafstandsvluchten: 10 euro

Voor vluchten naar bestemmingen die op een afstand van minder dan 500 kilometer van Brussel liggen zal een tarief gelden van tien euro per vliegticket. De regeling zal daarmee relatief nog altijd de meeste impact hebben op deze korteafstandsvluchten. Met de relatief hoge vliegtaks hoopt de Belgische regering reizigers dan ook te motiveren vaker voor de trein te kiezen.

Vanuit Brussel vallen voornamelijk Amsterdam, Bazel, Birmingham, Frankfurt, Hamburg, Londen, Parijs, Stuttgart, Straatsburg en Zürich binnen deze cirkel. Onder meer KLM, dat geregeld meerdere keren per dag tussen Brussel en Amsterdam vliegt, wordt zodoende door de taks getroffen.

Langere vluchten binnen Europa: 2 euro

Voor vluchten van meer dan 500 kilometer die nog wel binnen Europa plaatsvinden zal het veel lagere tarief van twee euro per ticket gelden. Onder deze regeling vallen alle lidstaten van de Europese Unie, maar ook Noorwegen, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Passagiers die vanuit Brussel met Transavia vliegen, dat daar onlangs een basis opende, zullen voornamelijk dit tarief gaan betalen.

Alle overige vluchten: 4 euro

Voor alle overige, voornamelijk intercontinentale vluchten wordt tot slot een tarief geïmplementeerd van vier euro per ticket.

Het is de bedoeling dat de vliegtaks op 1 april ingaat. Op termijn moet de belasting de Belgische overheid dertig tot veertig miljoen euro per jaar op gaan leveren.