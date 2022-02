747 naar Schiphol ontvangt identieke waarschuwing

Een Boeing 747-400F van Cargolux week afgelopen dinsdag uit naar Shannon Airport nadat de piloten een rookwaarschuwing kregen.

Het toestel, met registratie LX-NCL, vertrok om 17:35 uur lokale tijd vanuit Miami op weg naar Amsterdam. Om 5:20 uur lokale tijd (270 kilometer verwijderd van Shannon Airport) meldden de piloten een brandalarm in de cockpit. Dat duidde erop dat er brand achter in het vliegtuig zou zijn. Daarom besloten de vliegers uit te wijken naar Shannon (Ierland). Daar arriveerde het toestel, dat voornamelijk bloemen aan boord had, veilig iets meer dan zeven uur na take-off.

Toen de melding bij de Ierse verkeersleiding binnenkwam werd volgens Simple Flying gelijk actie ondernomen. Luchthavenautoriteiten stuurden brandweer en andere reddingsdiensten. Daarnaast riep Shannon Airport ambulances op naar de luchthaven te komen. Toen de 747 de landingsbaan naderde, gaven de piloten aan dat de brandwaarschuwing niet meer actief was. Ondanks dat taxiede het toestel onder begeleiding van de brandweer naar de terminal voor grondig onderzoek.

747 van Cargolux onderweg vanuit Miami naar Amsterdam wijkt uit naar Shannon Airport © Flightradar24.com

Onderzoek ondergaat 747

De brandweerlieden inspecteerden de 747 in twee ronden. De eerste ronde was een uitwendig onderzoek van de romp. Hierbij maakten zij gebruik van een infrarood warmtedetector. Nadat de eerste ronde veilig bevonden werd, checkte de brandweer de binnenkant van het vrachtruim. Op deze manier konden zij concluderen of de waarschuwing daadwerkelijk vals was. Dat bleek zo te zijn en om 11:00 uur Ierse tijd vervolgde de Jumbojet haar route naar Schiphol waar zij een uur en een kwartier later arriveerde.

Looks like Cargolux #clx59k has recovered from it's emergency and is departing Shannon imminently. Hurrah. pic.twitter.com/exfJgksD1P — Bee🐝 (@BloodyPolitics) February 1, 2022

Zelfde waarschuwing

Op Tweede Kerstdag vorig jaar was een 747 van Cargolux vanuit Nairobi (Kenia) onderweg naar Amsterdam. Het toestel vervoerde bijen, (ook) bloemen, stof, deeltjes van levende dieren en gasvormige emissies. Lang leek er niets aan de hand, maar toen het wilde landen ontvingen de piloten evenals de LX-NCL een brandwaarschuwing. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, maar toen de machine de Kaagbaan naderde, gaven de vliegers aan dat de melding vals bleek te zijn. De 747 stond vervolgens kort aan de grond en vertrok daarna op weg naar Luxemburg.