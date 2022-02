Eerste elektrische passagiersvliegtuig binnenkort de lucht in

Eviation’s Alice voert over circa enkele weken haar langverwachte eerste volledig elektrische passagiersvlucht uit.

Dat zijn de woorden van Omer Bar-Yohay, CEO van Eviation. Het doel was om het toestel in 2022 voor het eerst te laten vliegen, maar de slechte weersomstandigheden belemmerden het debuut in het luchtruim. De batterij kan (nog) niet lang mee en daarom zal het vliegtuig met negen passagiers één uur lang de lucht in gaan. Het toestel bereikt een maximale snelheid van iets meer dan 450 km/h. Dat is ongeveer de helft van het maximum van een Boeing 737.

Eviation ontwikkelde drie versies van het prototype: een commuter-variant, een executive-versie en een speciale versie voor vrachtvervoer. Het vliegtuig waarmee op termijn getest gaat worden biedt plaats aan negen passagiers en twee piloten en kan 850 pond vracht meenemen. De executive-versie is een ruimere machine waar zes passagiers aan boord kunnen stappen. De vrachtversie heeft een volume van 450 kubieke meter.

Interieur Eviation Alice commuter © Eviation Alice

Voor de elektrische luchtvaart is de batterijcapaciteit de grootste uitdaging. “Het struikelblok is de batterijtechnologie, net als bij auto’s, maar meer nog bij vliegtuigen. Bij die laatste is het gewicht nog een punt. Zodra we betere batterijtechnologie hebben, en ik vermoed dat dat binnen twee of drie jaar zal zijn, zullen al die elektrische vliegtuigen er uiteindelijk komen”, zegt Ross Aimer, CEO van Aero Consulting Experts, tegen CNN.

Twaalf Alices zijn in bestelling bij DHL. Naar verwachting worden deze in 2024 geleverd. Voorlopig zet de maatschappij deze toestellen in op korte afstanden. “Wij streven ernaar om een substantiële bijdrage te leveren aan de vermindering van onze CO2-voetafdruk en deze verbeteringen in vloot en technologie zullen een grote bijdrage leveren aan de verdere vermindering van de CO2-uitstoot”, licht Mike Parre, topman van DHL Express America, toe.

Alice eCargo plane © DHL

Daarnaast wordt wereldwijd hard gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen. NASA gaf in september vorig jaar 253 miljoen euro uit aan GE Aviation en magniX in de hoop in 2035 elektrische toestellen in de vloot te krijgen. Boeing, een ander Amerikaans bedrijf, investeerde 450 miljoen dollar in Wisk Aero. Dit is een onderneming die zich focust op de bouw van volledig elektrische passagiersvliegtuigen. Concurrent Airbus werkt al sinds 2010 aan elektrische innovaties. EasyJet is sinds 2017 samen met het Amerikaanse Wright Electric bezig met de ontwikkeling van een elektrisch vliegtuig.