Panoramaterras Schiphol zaterdag weer open

Zaterdag opent het Panoramaterras op Schiphol wederom haar deuren. Door de coronamaatregelen was het drie maanden dicht.

Halverwege november vorig jaar was het terras niet meer toegankelijk. De besmettingen in Nederland liepen die maand razendsnel op en dat was voor Schiphol reden het terras tijdelijk te sluiten. Vliegtuigliefhebbers konden toentertijd alleen nog vliegtuigen bekijken op de spottersplaats bij de Buitenveldertbaan (McDonald’s) en Polderbaan. Daarnaast was het niet mogelijk om reizigers bij de terminal af te zetten of op te halen. De luchthaven verzocht bezoekers en reizigers op het parkeerterrein op elkaar te wachten.

Eerdere heropening Panoramaterras Schiphol

Het is niet de eerste keer dat het Panoramaterras op het grootste vliegveld van Nederland heropent. Op 25 september 2021 verviel de anderhalve meter-norm waardoor de luchthaven besloot het terras voor het eerst sinds maart 2020, toen het coronavirus uitbrak, weer open te gooien. Daarnaast nam de vaccinatiegraad toe en zouden de coronatoegangsbewijzen ervoor moeten zorgen dat meer mogelijk was. Op Schiphol werden die bijvoorbeeld in de horeca ingezet.

Tevens verviel gedeeltelijk de mondkapjesplicht. Reizigers hoefden de mondneuskapjes alleen nog te dragen vanaf het moment dat hun boardingpass gescand werd. In feite betekende dit dat reizigers voor de securitycheck zonder gezichtsmasker konden inchecken. Andersom gold dat mensen er tot de bagageband een moesten dragen. In het vliegtuig bleef het mondkapje verplicht.

Werkzaamheden

Een jaar voor de uitbraak van de coronacrisis sloot het Panoramaterras wegens werkzaamheden. De woordvoerder van Schiphol liet desgevraagd aan Up in the Sky weten dat het terras zelf geen renovatie onderging, maar dat het te maken had met werkzaamheden aan de vertrekhal en lounge. In juli opende het terras haar deuren weer.