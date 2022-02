Elbers: “Zegt veel over betrokkenheid KLM’ers”

Het vertrek van Pieter Elbers kwam hard aan bij het KLM-personeel. Ze startten een petitie, maar die zal volgens de topman weinig invloed hebben.

Halverwege januari kwam de maatschappij met het nieuws naar buiten dat Elbers ‘na goed overleg’ vertrekt als CEO en President van KLM. Het vertrek riep gemengde reacties op. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, noemde de Schiedammer bijvoorbeeld ‘zeer geliefd’. Daarnaast werd er een petitie opgesteld die momenteel bijna tienduizend keer is ondertekend. Elbers waardeert het gebaar. “Maar de petitie verandert het besluit niet. Het zegt veel over de betrokkenheid van de KLM’ers bij het bedrijf. Ik heb veel reacties op mijn vertrek gehad, waar ik gemengde gevoelens over heb. Ik ben hier ook dertig jaar geleden in de korte broek begonnen”, zegt hij tegen de Telegraaf.

Sinds 2014 is Elbers topman van KLM. Hij nam toentertijd de rol over van Camiel Eurlings. Per 1 mei 2023 komt er een einde aan zijn tijdperk als CEO. Een tijdperk met veel ups en downs. “Inmiddels doe ik dit acht jaar. En in goed overleg met de rvc hebben we besloten dat er geen derde termijn komt. Wat mij betreft richten we de blik op de toekomst.” Elbers laat weten dat zijn opvolger ‘verder zal bouwen’ aan het huidige KLM. Een zware klus door de coronacrisis en het rapport van Jeroen Kremers waar veel kritiek opkwam.

Opvolger van Elbers

Speculaties deden de ronde dat PostNL-topvrouw Herna Verhagen het stokje van Elbers mogelijk overneemt. Naar verluidt zou aan het einde van 2021 contact zijn geweest tussen KLM en Verhagen. Zelf laat Verhagen weinig los en doet het af als gerucht. “Jammer dat Pieter vertrekt bij KLM. Hij is een goede collega-CEO en ik denk de goede man op de goede plek”, gaf ze toentertijd aan. Daarnaast worden andere kandidaten genoemd zoals Rabobank-topman Wiebe Draijer, chief transformation officer Oltion Carkaxhija en zelfs Transavia-topman Marcel de Nooijer. Die laatste zou als voorwaarde de zeggenschap van de dochtermaatschappij moeten inleveren voordat hij de functie als KLM-topman eventueel bekleedt.

Elbers geeft aan dat hij nog niet weet wat hij na zijn functie als KLM-topman gaat doen. “Elke keer als ik in een vliegtuig zit is er speculatie (bijvoorbeeld gespot in Dubai waar men dacht dat hij een functie binnen Emirates zou gaan bekleden, red.), maar de afgelopen tijd was het KLM voor en KLM na. Ik ga rustig nadenken over de toekomst en kijken wat er op mijn pad komt.”