Ryanair-topman denkt dat Boeing ‘een truc mist’

Ryanair-topman Michael O’Leary liet zich al eerder negatief uit over Boeing. Dit keer deelt de CEO opnieuw een sneer uit.

In september vorig jaar zei O’Leary dat veel low cost-maatschappijen de overstap naar Airbus-vliegtuigen maken. Als reden noemde de topman dat de prijzen van Boeing veel te hoog zijn. Ondanks dat investeerde Ryanair fors in de Boeing 737 MAX, het toestel dat lange tijd aan de grond stond door technische problemen. In de ogen van O’Leary presteert deze machine beter dan verwacht. “We hadden gehoopt op een besparing van 16 procent van het brandstofverbruik. We zien dat het beter is dan dat”, zegt hij tijdens de presentatie van de resultaten van Ryanair, geciteerd door Simple Flying. Naast de brandstofbesparing laat het vliegtuig eveneens een lawaaivermindering van 40 procent zien.

Die Boeing 737 MAX presteert volgens O’Leary boven verwachting © Boeing

Ryanair en Boeing botsen opnieuw

Tóch zit het niet helemaal lekker tussen Ryanair en Boeing. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant kende de afgelopen maanden moeilijke tijden door onder meer technische problemen met de Boeing 787 en het uitstel van de onthulling van de Boeing 777X. Tevens besloten KLM en Transavia met Airbus in zee te gaan. Verwacht wordt dat de maatschappijen de A320neo-familie in 2023 verwelkomen.

Nu dreigt Ryanair andere bestellingen op de lange baan te schuiven. “We zijn op dit moment niet in gesprek met Boeing over nieuwe vliegtuigorders en we zijn erg teleurgesteld in de reactie van Boeing. We zijn ook teleurgesteld voor Boeing dat we de afgelopen zes maanden een aantal Boeing-klanten zoals Jet2 en anderen hebben zien overstappen op Airbus-vliegtuigen’’, vervolgt de CEO.

Boeing 737 MAX 10

Ryanair botste vorig jaar met Boeing over bestellingen van de Boeing 737 MAX 10. Wederom gooide de hoogte van de prijs roet in het eten. O’Leary zegt dat er momenteel nog steeds geen vooruitgang inzit. “Wij denken dat Boeing een truc mist. Ze moeten veel agressiever zijn op het verkoopfront en ze moeten een deal sluiten met Ryanair. Maar helaas, op dit moment doen ze dat niet.”