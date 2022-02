Over onze “sleetse maîtresses” KLM en Schiphol | Goof en Goot

Goof en Goot palaveren over Boze Qatarezen die (om Airbus te plagen?!) zestig Triple Sevens en een zwerm Max-en gekocht hebben bij Boeing. Over KLM en Schiphol, onze nationale, ietwat sleetse maîtresses, die we maar met goud blìjven behangen. Over Achtmotorige Elektrische Luchtkastelen. En jawel, op het eind gaat het zelfs nog héél even over…dildo’s!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

