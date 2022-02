Win een Boeing 737-vlucht bij SimFlying

Onlangs heeft SimFlying, na twee maanden sluiting door de lockdown, haar deuren weer geopend. Up in the Sky-lezers kunnen nu, met óf zonder vliegervaring, meedoen aan een leuke winactie!

Vliegen bij SimFlying

Vorig jaar zomer heeft SimFlying een frisse start gemaakt met de komst van twee enthousiaste eigenaren; Matthijs Tissen en Toby Enzerink. Zij hebben het stokje van Peter de Graaf overgenomen na ruim negen succesvolle jaren. In al die jaren bleven klanten SimFlying trouw, en hebben vele vliegers de weg naar ons gevonden. Prijs-kwaliteitverhouding stond én staat voorop: SimFlying biedt de mogelijkheid om tegen een scherp tarief te vliegen in een Boeing 737-simulator. Of dat nou voor professionele trainingen is, of voor de fun, onze instructeurs helpen je graag.

De Boeing 737-simulator

SimFlying’s B737-800NG flight simulator is in eigen beheer ontwikkeld. De simulator is een tot in detail natuurgetrouwe, full-scale cockpit van een Boeing 737-800. De simulator maakt gebruik van speciale professionele software zodat het vlieggedrag en de krachten op de stuurorganen erg realistisch is.

Begin 2023 zal SimFlying de overstap maken naar een gloednieuwe simulator. Of dit een A320 of een B737-simulator zal worden is nog niet besloten, elk type heeft zo zijn voor- en nadelen. Maar dat er een nieuwe simulator komt, dat staat vast!

Winactie

Om mee te doen aan de winactie moet je dit formulier invullen. De actie loopt tot en met zondag 13 februari 2022, en de winnaar wordt via Facebook bekend gemaakt, en persoonlijk benaderd. Ben je het helaas niet geworden, en wil je toch graag vliegen? Dan kun je via de website van SimFlying boeken, vanaf €110 voor anderhalf uur vliegen!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SimFlying. Kijk voor meer informatie op de website van SimFlying en boek jouw simulator-ervaring.