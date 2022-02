Concept gemaakt voor A380-hotel

In de buurt van Toulouse Airport komt mogelijk een A380-hotel. Een concept ligt in ieder geval op tafel, meldt Simple Flying.

Project Envergure (vertaling: spanwijdte, red.), dat bedacht is door Airbus-engineer Frédéric Deleuze, blaast enkele uitgefaseerde Superjumbo’s nieuw leven in. De bedoeling is dat het vliegtuig 31 kamers krijgt waaronder enkele suites. De standaardkamers van ongeveer zestien vierkante meter krijgen een queensize bed met plaats voor twee personen. Daarnaast wordt de A380 voorzien van deluxe kamers van circa 23 vierkante meter. Deze krijgen een tweepersoonsbed en één of twee eenpersoonsbed(den). Verder worden de kamers uitgerust met douchefaciliteiten.

Un hôtel dans un Airbus A380 à Toulouse

Baptisé « Envergure », le projet créera d'ici 2024, 31 chambres dans un A380 avec une suite de 35 m² dans le cockpit et une suite sur 2 étages, en utilisant l’escalier

Avec un restaurant aux allures de tour de contrôle

De suites zijn de kers op de taart. Deze bevinden zich aan de twee uiteinden van de A380. In tegenstelling tot de standaardkamers en de deluxe kamers nemen deze 35 vierkante meter in beslag. In de cockpit van de machine bevindt zich de eerste suite. Deze wordt voorzien van een kingsize bed en een badkamer met ligbad. Aan de achterkant van het vliegtuig komt de Duplex suite. Omdat achter in de A380 zich een trap bevindt, krijgt deze kamer twee verdiepingen. De suite wordt voorzien van twee slaapkamers en een badkamer. Naast de kamers en suites staat in het concept dat in het A380-hotel een restaurant komt. Dit gebouw grenst aan de Superjumbo. Het restaurant krijgt zestig zitplaatsen en mogelijk een receptie.

A380’s

Het is nog niet duidelijk om welke A380’s het gaat. Op Tarbes, ongeveer 120 kilometer verderop, zijn drie Superjumbo’s van Air France ontmanteld. Daarnaast staan drie A380’s van Singapore Airlines op het vliegveld, twee van Lufthansa en één van Emirates. Daarnaast bevinden zich er vier A380’s van Etihad Airways die december 2020 naar Tarbes vlogen. Dat deze toestellen voor het hotel gebruikt gaan worden is onwaarschijnlijk, omdat ze mogelijk weer terugkeren in het luchtruim.